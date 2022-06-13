台灣生技業最大合作案！台微體與美國製藥大廠簽訂200億元授權合約

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣微脂體13日宣布與國際製藥大廠 Endo International plc簽訂旗下TLC599長效緩釋配方的關節炎止痛藥物的商業化合約，該授權合約的總里程金高達6.7億美元(約200億台幣)，為台灣生技產業歷來金額最龐大的合作案。

台微體表示，TLC599長效緩釋配方的關節炎止痛藥物的三期臨床試驗即將完成。根據與Endo旗下子公司Endo Ventures Limited 簽訂的合約條款，台微體將主要負責產品的開發，Endo則主要負責在美國地區取得產品的法規許可及商業化運作。

台微體指出，雙方簽訂一旦獲得主管機關核可，Endo將獨家於美國製造、行銷、銷售和分銷該產品。台微體可獲得3000萬美元的簽約金、1.4億美元的開發里程金、5億美元的銷售里程金以及雙位數比例的銷售權利金。

台微體總經理葉志鴻表示， Endo於骨科領域嫺熟的經驗及能力與台微體於新藥開發的專業及知識相得益彰，相信能攜手創造出更多使生活更美好的治療方式，以滿足這群龐大患者的醫療需求。

Endo總裁及首席執行長Blaise Coleman表示，增添TLC599生力軍至產品組合，他們看到 TLC599巨大的市場潛力，期待在 2025 年推出這款極具特色和市場區隔的品牌產品。

台微體表示，2021年營業額高達近30億美元的Endo International Plc是一家國際知名專業製藥公司，數十年的成功經驗來自於全球充滿熱情的員工團隊。台灣微脂體則專注於LipAD®藥物傳輸系統研究best-in-class奈米新藥開發的生技製藥公司，針對未被滿足的醫療迫切需求，獨立開發旗下疼痛控制、感染疾病、眼疾及癌症之藥物。