【6/13台灣本土+45081　死亡+109　兒童重症+1】台灣首見BA.4、BA.5　邊境攔截5例Omicron亞型變異株

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台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增45,110例COVID-19確定病例，分別為45,081例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增378中重症、109例死亡。另外，在邊境攔截5例Omicron亞型變異株BA.4、BA.5案例。



指揮中心表示，今日新增之45,081例本土病例，為21,513例男性、23,557例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。確診數最多的前5個城市分別為，高雄市(7,184例)、臺中市(6,694例)、新北市(5,470例)、桃園市(3,971例)、臺南市(3,969例)。



指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為61例男性、48例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，年齡80歲以上有60例，皆屬重度感染個案、105例具慢性病史、66例未接種3劑 COVID-19疫苗，含44例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至6月9日，死亡日期介於5月19日至6月10日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日增中重症個案共378例，包括262例中症、116例重症，其中1例為兒童，也是第5例有哮吼症的兒童重症案例。

個案為2歲男童，無慢性病史，6月2日出現發燒、咳嗽症狀，到診所快篩陽性確診後返家居家照護， 3日開始出現喘鳴聲、咳嗽、呼吸有雜音、聲音沙啞等類似哮吼症狀。

4日因呼吸喘到急診就醫，因呼吸窘迫而插管治療，入住加護病房並使用呼吸器。住院期間使用類固醇、腎上腺素、瑞德西韋等藥物治療， 11日拔管移除呼吸器，預計近日可康復出院。

目前累計12歲以下兒童重症共50例，包含17例死亡。





指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為20例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(3例)、土耳其及德國(各2例)移入，另22例感染國家調查中。入境日介於今年6月11日至6月12日。



指揮中心統計，截至目前國內累計2,937,363例確診，分別為13,465例境外移入、2,923,844例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,280例COVID-19死亡病例，另有15例為境外移入。

另外，指揮中心上週針對57位境外移入個案進行基因定序，檢出4例Omicron BA.5及1例Omicron BA.4，其餘皆為BA.2。個案年齡介於30多歲至60多歲。其中檢出Omicron BA.5個案分別自美國(2例)、土耳其及波蘭移入，檢出Omicron BA.4個案則自智利移入。



指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫亦評估與BA.4 及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。