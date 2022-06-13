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恢復台灣澎湖吉貝嶼海域環境　巴拿馬籍信燕輪貨船拖離擱淺區

航港局：後續已請業者應儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境；有關航港局代為移除的相關費用將依法向船東追償。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/13 13:56
照片由交通部航港局提供

照片由交通部航港局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）巴拿馬籍貨輪「FORTUNE信燕輪」擱淺於澎湖吉貝嶼長達9個月，為避免造成海洋油污染，交通部航港局依商港法緊急代為移除，終於在昨晚由拖船配合潮汐，成功將該船拖離擱淺區，恢復澎湖吉貝嶼海域環境及當地景觀，免除對生態的影響與威脅，今（13）日抵達台中港錨地。

交通部航港局今日透過文字稿表示，「FORTUNE信燕輪」自2021年10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，因船東未積極處理，為避免造成海洋油污染，航港局依商港法緊急代為移除，包括完成殘油抽除作業、派員至吉貝瞭解賠償事宜、辦理船體移除招商作業等，終於在昨天晚上9點多由拖船配合潮汐，成功將該船拖離擱淺區。

航港局表示，航港局在信燕輪擱淺後立即成立應變小組，由局長葉協隆召開17次緊急會議，督促船舶所有人儘速處理，為免該船影響當地生態，航港局今年3月1日委由業者辦理船體拖離作業，葉協隆現地視察船體拖離整備狀況時，特別要求，船體移除作業需以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害，並避開石滬文化遺產，另拜訪吉貝村長謝永乾、吉貝社區發展協會理事長呂福能等人說明拖離作業期程及方式，取得民眾支持。

航港局指出，當地3至5月東北季風盛行，海象惡劣，海上作業不易，歷經2個月動員整備，包含國外專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，成功在颱風季節前將信燕輪拖離擱淺區；自4月23日至6月12日總共拖離671米，順利進入深水區，續由全港通503及港勤501兩艘拖船分別控制拖帶信燕輪船艏及船艉駛往台中港，已於今日抵達錨地、等待入港。

航港局葉協隆表示，後續已請業者應儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境；有關航港局代為移除的相關費用將依法向船東追償。
航港局
澎湖
吉貝嶼
石滬文化遺產

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