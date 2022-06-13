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南台灣高雄民眾夜間聞到豬屎臭　環保局巡查疑行道樹「掌葉蘋婆」所致

➤13日凌晨有10件民眾陳情空氣中瀰漫豬屎臭味，經環保局派員於現場漏夜查察，並循風向上風處巡查，臭味來源疑為行道樹「掌葉蘋婆」。➤掌葉蘋婆的花朵會散發出像屎般的臭味，因此被稱為「豬屎花」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/13 14:00
高雄市鼓山、左營、仁武等區13日凌晨空氣瀰漫豬屎臭味，環保局人員漏夜查察，研判臭味來源疑為行道樹「掌葉蘋婆」。（高雄市環保局提供）中央社

高雄市鼓山、左營、仁武等區13日凌晨空氣瀰漫豬屎臭味，環保局人員漏夜查察，研判臭味來源疑為行道樹「掌葉蘋婆」。（高雄市環保局提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄市鼓山、左營、仁武等區今天（13日）凌晨空氣瀰漫豬屎臭味，環保局人員漏夜查察，研判臭味來源疑為行道樹掌葉蘋婆所致，開花季時會產生豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。

南台灣高雄民眾夜間聞到豬屎臭　環保局巡查疑行道樹「掌葉蘋婆」所致

「掌葉蘋婆」別名「香蘋婆」 (圖/台北市瑠公農田水利會)

高雄市環保局發布新聞稿表示，今凌晨有10件民眾陳情空氣中瀰漫豬屎臭味，地點分布於鼓山、左營、仁武、鳥松、鳳山及三民等區。經環保局派員於現場漏夜查察，並循風向上風處巡查，臭味來源疑為行道「掌葉蘋婆」。

環保局表示，掌葉蘋婆樹為高雄市常見行道樹，在三民、左營、小港、鳳山等道路都有種植，在當開花季時，會產生豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。

此外，其他常見花期會產生異味行道樹還有黑板樹、福木、大葉山欖等，也經常因飄散異味遭民眾通報，經環保局人員現場查證後，發現是異味來源。

維基百科介紹: 掌葉蘋婆是香蘋婆（學名：Sterculia foetida）的別名，為梧桐科蘋婆屬的植物。學名中的屬名Sterculia 在拉丁語是糞便的意思，而種名foetida 意思是臭的，意指香蘋婆是會發出臭味的樹，特別是開花時飄散腐臭味，其花被暱稱為「豬屎花」。

香蘋婆分布於非洲、緬甸、越南、澳大利亞、柬埔寨、泰國、斯里蘭卡、印度以及中國廣州、廣西、海南等地。台灣也引進作為行道樹，但因3-4月盛花期間花朵所散發的惡臭，使與香蘋婆為鄰的居民難以忍受，紛紛要求移植或砍除。

另根據台北市瑠公農田水利會官網，蘋婆屬的屬名Sterculia源自於羅馬神話中糞便之神Sterquilinus的名字，因為屬中有數種花具有類似糞便的臭味，掌葉蘋婆便是其中之一(更多圖片如下) 。

中央社引述高雄環保局指出，民眾近期如有聞到異味，可先於住家附近查看，是否有種植會散發異味的樹木種類，如果無法辨識氣味或有疑慮，擔心是工廠非法排放導致空氣瀰漫化學異味或工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或環保局公害陳情專線（07）7317600，環保局會派員前往現場確認。

南台灣高雄民眾夜間聞到豬屎臭　環保局巡查疑行道樹「掌葉蘋婆」所致

南台灣高雄民眾夜間聞到豬屎臭　環保局巡查疑行道樹「掌葉蘋婆」所致

圖/台北市瑠公農田水利會

南台灣高雄民眾夜間聞到豬屎臭　環保局巡查疑行道樹「掌葉蘋婆」所致

圖/台北市瑠公農田水利會
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