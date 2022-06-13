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慶祝菲律賓獨立124周年 在台灣菲律賓移工新北大都會公園路跑交誼

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/13 13:03
菲律賓獨立124周年紀念慶祝活動路跑活動各組得獎者合影。（台灣英文新聞／華武傑拍攝）

菲律賓獨立124周年紀念慶祝活動路跑活動各組得獎者合影。（台灣英文新聞／華武傑拍攝） (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 台北採訪報導）— 五千名在台灣菲律賓移工周日（12日）齊聚新北市三重的大台北都會公園，參加菲律賓獨立124周年紀念慶祝活動，在台移工藉活動聯繫情感，同時也對菲律賓新政府團隊上任充滿期待與希望。

由於新冠疫情肆虐，活動時隔三年才再度舉辦，吸引全台菲律賓移工踴躍響應，報名路跑及周邊慶祝活動，儘管周日上午氣候不佳有間歇性降雨， 但仍不擋菲律賓移工們熱情，一大早七點就在大台北都會公園集合暖身參加路跑，歡渡這個重要節日。

除了一公里、三公里的路跑賽事，現場還有嘻哈街舞團體賽、音樂演奏、以及46個美食與選物攤位，活動多元，讓與會菲律賓移工讚不絕口，在異鄉也能慶祝參與自己國家的一個重要節日。

在12日女子組一公里賽事，Gretchen Faduga拿下冠軍，Christy Love Mallorca亞軍、Wei Chih-ying則是得到季軍；三公里賽事Melanie M. Duerme冠軍、Divina Giltendez亞軍、Mary Grace Parcon季軍。

男子組一公里賽事中，Mark Christiano Batad得到冠軍、Jeffry Meana亞軍、Gustl Pido季軍；三公里賽事中，Jonathan Bausan冠軍，Dexter Valdez亞軍、Raphsody Luler季軍。

在嘻哈街舞比賽中，OFW Family Club拿下第一名，Legion of Mary Dancers第二，Filtai Group拿下第三名。

慶祝菲律賓獨立124周年 在台灣菲律賓移工新北大都會公園路跑交誼
OFW Family Club拿下街舞比賽第一名。（台灣英文新聞／華武傑拍攝）

除了路跑、街舞、園遊會攤位讓移工同樂，周日還有樂手表演，包括G Male Band、Riza Suyo Agelito、以及Brown 101 Band。活動最後還進行抽獎，大獎連連，包括台北馬尼拉來回機票、高級腳踏車、最新款iPhone、最新熱門３Ｃ電子產品等，讓在台移工朋友們有個難忘的佳節活動。

慶祝菲律賓獨立124周年 在台灣菲律賓移工新北大都會公園路跑交誼
台北馬尼拉來回機票得主幸運兒之一。（台灣英文新聞／華武傑拍攝）
菲律賓
獨立紀念日

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