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馬克宏國會大選首輪慘勝 若失絕對優勢將面臨「左右共治」

馬克宏（Emmanuel Macron）所領導的「同在聯盟」（Ensemble）以25.75％得票率勉強領先由梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）領導、獲25.66%得票率的左派陣營「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/13 12:08
法過國民議會大選首輪結果揭曉，馬克宏（Emmanuel Macron）所領導的「同在聯盟」將與梅蘭雄（Jean-Luc Mé...

法過國民議會大選首輪結果揭曉，馬克宏（Emmanuel Macron）所領導的「同在聯盟」將與梅蘭雄（Jean-Luc Mé...

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）法國國民議會選舉12日投票結果出爐，執政的中間派以微乎其微的差距領先左派陣營。儘管外界預期選民於第二輪投票將趨向支持溫和中間路線，剛連任的總統馬克宏若未搶下國會絕對多數席次，將面臨左派總理上台的執政挑戰。

法新社》報導，法國內政部公布數據指出，馬克宏（Emmanuel Macron）所領導的「同在聯盟」（Ensemble）以25.75％得票率勉強領先由梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）領導、獲25.66%得票率的左派陣營「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）。

先前法媒《世界報》預估開票結果指出，NUPES以26.10%支持率小贏同在聯盟的25.81％，由雷朋（Marine Le Pen）領導的極右派「國民聯盟」（RN）取得18.67 %支持，位列第三。對於選舉結果的不同，該報解釋在左派陣營候選人的認定上與內政部有所出入所致。

BBC》則指出，本次投票率僅47.5%，創下該國歷史新低。儘管投票當日天氣晴朗，巴黎氣溫更達27度，但顯然無助於動員民眾前往投票所。

左派來勢洶洶 馬克宏面臨考驗

在4月總統大選首輪落敗的「左翼不屈法國」（LFI）黨魁梅蘭雄，此番集結社會黨（PS）、法國共產黨（PCF）與歐洲生態-綠黨（EELV）捲土重來， 欲掌握國會下議院多數並取得總理之位。

梅蘭雄開票後不久便表示，NUPES取得領先將進入第二輪投票，執政黨在首輪中受挫，「第五共和中首次，新任總統無法在其後的國會選舉中組成多數」。

確實，馬克宏在19號日的第二輪選舉中面臨挑戰。在NUPES篤定至少成為國會第二大勢力後，馬克宏需在577個選區中贏得289個席次，以維持在國會的絕對多數優勢。

根據民調機構Ipsos-Sopra Steria昨晚預估，同在聯盟可能獲得255至295間的席次；NUPES為150至190之間；另一家民調機構Ifop則預期同在聯盟取得275至310個席次，NUPES則掌握175至205個席次。

換言之，馬克宏並非完全有把握取得絕對多數席次，而這將為之後執政帶來相當的麻煩，5月甫上任的總理柏納（Elisabeth Borne）與其他14位內閣將面臨重組下台的可能。

梅蘭雄與馬克宏在多項政策上理念不同，例如馬克宏計畫將退休年齡自62歲上修到65歲，而梅蘭雄則矢言將退休門檻降至60歲。若梅蘭雄順利上位成為總理，法國將時隔25年重返左右共治，馬克宏的改革之路恐將面臨更多挑戰。

溫和路線助吸引選民 保守派佔強勢地位

《法新社》報導，專研法國政治的英國華威大學（Warwick University）教授席爾茲（Jim Shields）分析，馬克宏的中間主義有助吸引在首輪中落選候選人的支持者，中間派候選人可獲得中左或中右立場選民的支持。

席爾茲表示，贏家通吃的選舉制度，第二輪選舉的高門檻以及需要吸引已無候選人的選民，這有利立場更溫和的黨而非相對激進的政黨，這也是馬克宏中間派定位所帶來的紅利。

此外，席爾茲也指出，根據Ipsos的預測，同在聯盟可能無法達成絕對多數門檻，如此一來馬克宏克須仰仗前司法部長法國民主運動黨（MoDem）主席白胡（François Bayrou）以及前總理、地平線黨（Horizons）菲力普（Édouard Philippe)等的支持。

而保守派共和黨（Les Républicains）作為最可能的合作者，其即將離任的黨主席賈可布（Christian Jacob）已經公開聲明排除組成聯盟的可能，儘管他在週日向選民呼籲，不要將選票「從共和黨轉向極左或極右派」，但也未公開支持馬克宏。
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