【海洋汙染 遭殃的還是人類】美國研究：吃過多的魚恐提高皮膚癌風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）常吃富含Omega-3不飽和脂肪酸的魚類，能有助心血管健康和抗發炎，但根據最新研究發現，吃魚可能會提高罹患皮膚癌的風險，原因可能是魚類中的污染物所致。該研究於6月9日刊登在《癌症起因與控制》期刊。

美國布朗大學和國家癌症研究所的研究人員針對491367名50至71歲美國人的飲食習慣及健康狀況進行分析，時間長達15年以上。結果發現，與每日平均食用魚類3.2克的受試者相比，平均食用42.8克者罹患黑色素瘤的風險高出22%。研究人員還發現，吃較多魚類的民眾在皮膚外層發生異常細胞的風險增加了28%。

針對特定魚類研究方面，研究人員發現食用鮪魚和非油炸魚類與增加惡性黑色素瘤風險有關。

研究人員研判其原因可能是在於魚類中的污染物，包括多氯聯苯、戴奧辛、砷和汞，根據先前的研究，這些汙染物都跟引起皮膚癌的風險有關。

研究人員強調，這項研究結果不能直接證明吃魚和黑色素瘤之間有因果關係，需要進一步的研究才可以斷定當中的原因；此外，也不是要人們避免吃魚，因為吃魚的好處仍大壞處。

《黑色素瘤小百科》

黑色素瘤是最惡性的皮膚癌，非常容易轉移，且很難治療，在美國是排名第五的常見癌症，白種人一生中罹患風險為1/38，黑種人為1/1000，西班牙裔為1/167。據研究顯示，日曬和遺傳是惡性黑色素瘤發生的兩大關鍵。

雖然東方人發生率不高，但好發部位為四肢肢端，如手指腳趾、手掌腳掌、趾甲等較難察覺處，恐因此錯失惡性黑色素瘤早期的黃金治療期。

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜提醒，雖然惡性黑色素瘤為台灣少見的癌症，但惡化速度極快且癌細胞容易轉移，治療相當困難。提醒民眾除了多加留意，若一旦發現痣的外觀出現變化，如擴大、不規則、顏色不均等，就須提高警覺，並非會痛、會流血才是有問題的痣。