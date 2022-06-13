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保障租賃雙方權益！台灣內政部：房客戶籍未遷離　即日起屋主可線上申請遷至戶所

內政部指出，依據「戶籍法」第50條第1項規定，房客搬家戶籍未遷出，房屋所有權人可依法申請將房客戶籍遷至當地戶政事務所，房東實際上無需擔心，即日起增加線上服務。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/13 12:02
示意圖。（圖片由台東縣政府提供）

示意圖。（圖片由台東縣政府提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了讓房東更放心讓房客設籍，內政部今(13)日表示，即日起增加線上服務，當房客搬遷而未遷出戶籍時，房屋所有權人透過掃描上傳房屋所有權證明文件，經戶所查證房客確實已遷離戶籍地，並辦理後續行方查詢無法查到，就會將房客全戶戶籍遷至戶政事務所。

內政部表示，部分房東因擔心房客於租屋處獨立設戶籍，搬遷後戶籍未遷出，導致無謂麻煩，造成實務上有房東以租約或口頭方式禁止房客設戶籍。

內政部指出，依據「戶籍法」第50條第1項規定，房客搬家戶籍未遷出，房屋所有權人可依法申請將房客戶籍遷至當地戶政事務所。房東實際上無需擔心，即日起增加線上服務。

內政部提到，當房客搬遷而未遷出戶籍時，房屋所有權人只要掃描上傳房屋所有權證明文件，以及同意戶所運用「地政資訊網際網路查詢系統」查核確認房屋所有權內容，經戶所查證房客確實已遷離戶籍地，並辦理後續行方查詢無法查到，就會將房客全戶戶籍遷至戶政事務所。

內政部說明，住宅租賃定型化契約已有明文規定房東不得拒絕房客設籍，目的是在保障房客就學與申請各項社會福利的權利，以安定房客家庭生活所需，是有利租賃雙方的好事情。這次加強房東線上申請房客遷移戶籍服務，房東可以更放心的讓房客於租屋後遷入戶籍，有助雙方建立更好的租客關係，達成雙贏的效果。

內政部強調，租屋市場過往在相關法制不盡完善下，確實累積一些讓租賃雙方彼此不信任的情形，這些年透過法律面與制度面的持續精進，對保障房東與房客權益均有改善，請民眾放下過往陰影，做個安心的房東與房客。
內政部
租屋
戶籍

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