超酷！美國高中生研發「腦波義肢手臂」　3D列印打造成本低於萬元

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國17歲高中生崔（Benjamin Choi） 研發使用腦波控制的機械手臂，成本約美金$300(新台幣$8,897)，不需要侵入性的開腦手術就可以透過眨眼輕鬆抓起網球！

《My Modern Met》報導，2020年維吉尼亞州高中生崔本來預計趁暑假的時候，到實驗室研究鋁空氣電池，但疫情攪局實驗室關閉，他想起小時候看的美國電視節目《60分鐘》（60 Minutes）播出的紀錄片，並受到電影《星際大戰》（Star Wars）的啟發，開始在自家地下室研發起透過腦波控制的機械手臂，結合所學撰寫超過2萬3千條程式碼，並使用姐姐的3D列印機，設計出用意念或是眨眼就能輕鬆控制的義肢手臂，準確度高達95％。

崔在影片中表示，他用腦波圖（Electroencephalography，EEG）取代在人腦中植入的微型感應器，並蒐集6位志願者手掌用力與放鬆時的腦波數據撰寫演算法，使用人工智慧驅動演算法偵測用戶腦波。針對失去手臂的人，只要透過想像握拳的動作就可以觸發動作控制。

崔說明，現今上肢神經假體成本超過美元$450,000，並且需要進行極其危險的開顱手術，而他研發的機械手臂不須進行手術，只須配戴在耳朵和額頭上的腦波圖儀器，材質為工業級樹脂，可抓起最高達4,000公斤的重量，且生產成本不到美金$300。

崔的研究成果進入2022再生元科學獎（Regeneron Science Talent Search）決賽，麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）也提供指導與資金，幫助他有更多專業的材料與技術，繼續研發該機械手臂。

在發布研究成果到網路上後，崔開始諮詢上肢截肢者Joseph Dunn意見，讓研究更往前邁進能幫助到更多人，崔說，他的演算法可以用於義肢以外的用途，例如控制輪椅等輔助設備上，並能幫助漸凍症患者（肌萎縮性脊髓側索硬化症）交流。