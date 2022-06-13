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舊手機變身寶寶、寵物監視器！「阿福管家」App全球累積5000 萬下載　疫情期間成為居家辦公的育兒工具

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/13 10:53
舊手機變身寶寶、寵物監視器！「阿福管家」App全球累積5000 萬下載　疫情期間成為居家辦公的育兒工具

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）市面上的監視器大多要數千塊起跳，且有距離、解析度等限制，台灣新創團隊阿福管家(AlfredCamera)打破框架， 將舊手機搖身一變成為寶寶、寵物攝影機、居家辦公的育兒工具。在日本半年 4 度獲邀登上知名全國性電視節目，並創下單日兩萬安裝的新紀錄，今年更針對日本市場進行「寶寶攝影機使用習慣調查」，結果發表後，獲當地各大媒體關注轉發，再次證明阿福管家於當地市場的吸引力。

全球累積5000 萬下載的居家安全監控軟體阿福管家(AlfredCamera) 5 月於日本發表「寶寶攝影機使用習慣調查」結果，調查中超過 4 成父母認為市售寶寶相機過於昂貴，且僅在新生兒階段使用，CP 值過低； 此外，因應遠距辦公成後疫情時代新常態，有近 1 成受訪用戶表示在書房工作時，會利用阿福管家 APP (如 Live、Two-Way Talk 等功能) 與房外的孩子互動。可見日本消費者在疫情間發揮創意，將舊手機變身為居家辦公的免費育兒工具。

舊手機變身寶寶、寵物監視器！「阿福管家」App全球累積5000 萬下載　疫情期間成為居家辦公的育兒工具

該份問卷針對逾 550 名年齡介於 20 歲至 50 歲的日本父母進行調查，以深入了解寶寶攝影機如何協助父母的育兒工作。調查問卷涵括兩面向，第一部分為探討影響消費者購買決策的因素，包括價格敏感度、期待功能及使用場景等，第二部分則為阿福管家 APP 使用習慣調查。

【調查 Part 1】 日本父母最注重：即時查看、寶寶攝影機CP值

當被問及寶寶/兒童攝影機最應該具備哪些功能時，隨時隨地查看以83%高居第一，其次為清晰夜視 (60%)、聲音監測 (42%) 及高解析畫面 (41%)。這四大功能皆反映出父母希望透過監視器「即時查看」寶寶或小孩的狀況。

在必須付費購買的前提下，父母們最重視的三大考量因素分別為價格 (80%)、功能 (79%) 及安裝便利性 (56%)。考量寶寶攝影機「短命」的特性，即嬰兒長大後便失去功用，認為市面上的寶寶／兒童攝影機售價太昂貴的用戶對價格的重視程度更甚。

舊手機變身寶寶、寵物監視器！「阿福管家」App全球累積5000 萬下載　疫情期間成為居家辦公的育兒工具

【調查 Part 2】阿福管家一次滿足不同階段父母的育兒需求

日本父母最常使用阿福管家的三大場景包括，確認寶寶睡覺時臉是否有被棉被遮住 (42%)、晚上寶寶／小孩是否哭鬧 (41%)、短暫離開寶寶房間去廚房煮飯或做家事時確認一切安好 (37%)。

遠距工作、居家辦公成為後疫情時代的新常態，父母必須重新調整與孩子在家中互動的模式，甚至如何在同一屋簷下共處更長的時間。本次調查發現，當有居家辦公需求時，有 7% 的用戶會將阿福管家派上用場。如此一來，父母便能專心工作，並用即時影像觀看在其他房間活動的孩子。

另外，隨孩子年齡增長，日本爸媽使用阿福管家的模式亦出現轉變，場景從家中監控照護 (寶寶)，轉向方便外出時查看家中情形 (學齡兒童照護)。小孩年齡在16 歲以上的父母，對遠端互動的需求明顯提升。監測通知的需求則隨照顧對象的年紀增長而減少 (嬰兒時期較仰賴動作偵測等通知)。

舊手機變身寶寶、寵物監視器！「阿福管家」App全球累積5000 萬下載　疫情期間成為居家辦公的育兒工具

阿福管家自 2020 年便密切關注日本市場，日本用戶在 APP 下載數、付費活躍用戶數等指標已連五年成長，2022 年則有望突破新高。阿福管家執行長宋志倖表示，生活智慧王的概念在日本相當盛行，使得舊手機再利用的 DIY 概念得以快速為日本消費者接受。

相較美國 日本嬰幼兒照護需求更甚居家安全監控

日本因治安社會特性，發展出有別於美國及中南美洲市場的使用行為。根據歷年公布的全球和平指數，日本已連年入選前 10 大「最安全國家」。因此相較居家安全用途，日本用戶更仰賴阿福提供的寵物和嬰幼兒照護場景，使用佔比超過 6 成。

反觀美國，則以居家安全監控為主，其佔比高達 7 成。此外，美、日市場的用戶性別比亦凸顯兩地不同的社會文化。美國用戶以男性使用者為大宗佔比高達 7 成，日本男女用戶比則接近 1:1，凸顯當地母嬰與寵物市場潛力。

阿福管家產品總監林世斌表示，「為提供更符合日本消費者生活型態的監控攝影體驗，阿福管家持續透過質量化研究，挖掘日本消費者潛在需求及特殊使用習慣，以優化產品設計。5月在日本公布的用戶行為調查結果，即展現團隊深耕日本市場的決心。」

根據阿福管家統計數據，日本用戶在忠誠度及流失率等數據表現皆高於全球水平，並展現出獨特的使用行為模式。尤其在三大場景的使用模式上，比例更是高出全球。日本用戶在 APP 中最常見的熱門上線時段包含：平日上班時段，以寵物照護為主的情境、晚間至睡前或至清晨時段為母嬰照護等需求。

關於阿福管家

創立於 2014 年的阿福管家，是北美最受歡迎的居家安全監控軟體，全球已累積超越 5000 萬用戶下載，並分別於 2016 年與 2019 年獲得 Google Play 年度最創新 APP 與年度最佳生活幫手 APP 的殊榮，2022 年則在全球 95 國獲 Google Play 官方推薦。2020 年新型冠狀病毒爆發期間，阿福管家曾幫助美國醫護人員減輕巡房負擔，收到破百封用戶感謝信。2022 年俄烏戰事爆發後，阿福管家成為部分烏克蘭民眾的保命工具，收到 300 多封用戶致謝信。
阿福管家
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