〈時評〉陳時中可以保台灣選民一個「安心的投票日」嗎？

大富豪比爾蓋茨接受時代雜誌專訪時，語出驚人說「未來20年內再出現另外大瘟疫的機會高於50%，不論是從自然界來的或（實驗室）故意製造」。

“The chance of another pandemic in the next 20 years, either natural or intentional, I’d say, is over 50%,” 他長年投資病毒疫苗，他這麼預測，有他的根據。

時代雜誌還指出，目前全球死亡數630萬人，但世界衛生組織在5月估計，與武漢肺炎病毒相關的死亡數可能高達1490萬（In May, the World Health Organization estimated that there were about 14.9 million excess deaths associated with the pandemic in 2020 and 2021）

目前大流行已近尾聲，全球平均死亡率是1.4%，比爾蓋茨認為這樣的數字算「運氣好」，「如果來一個死亡率5%的病毒大流行，將會導致”社會終結”」（if another virus emerges with similar virulence but a much higher fatality rate—say, 5%— it could be “society ending,”）。

雖然這些都是比爾蓋茨的推測，不見得一定發生，卻有可能成為世界各國政府新的優先治理考量。G7去年峰會就已經訂出，精確掌握下一次大流行，而且要在100天之內就做成疫苗，在病毒肆虐之前，控制傳播。

這算是「超超前佈署」了。

台灣正在Omicron 的疫情高原平台上，死亡率0.14%，政府正在等待緩降，可以進一步再開放，但方式一直説不準。因為決策核心有兩派見解不同的意見，例如入境旅客檢疫縮短為3+4天或0+7天就讓指揮官傷腦筋。入境者被要求要有PCR陰性報告加上入境快篩陰性，竟然6月15日起，還要3+4天的隔離（還每周只准2.5萬旅客入境）指揮中心無視於本土境內傳染未提報的黑數（上萬人？）滿街走，卻對入境者如此嚴苛，也不理美國已經宣布，入境不用PCR的檢測，這樣的決策品質真的會令人擔心，未來若有新疫情來襲時，科學精神真的會是決策的支柱嗎？

比爾蓋茨的危機意識所要提醒的重點，不是未來大流行該怎麼辦，而是有沒有從這次大流行的應變中，找到防疫的科學決策模式。從預警系統到防疫措施，以及解封的時機及做法，他所要表達的是，不能搞到「社會終結」。

愚蠢的防疫就是「對內清零，對外鎖國」（中國？）因為這樣做，病毒還沒有害死人，政治就將「社會終結」了。

台灣政府雖然説不再堅持「清零」，但做法上，並非如此，就邊界管制來看，隔離鎖國仍然特續。把一些明顯沒有問題的入境者隔離，卻無從管理境內染疫又不通報的人滿街走。這肯定不是一種科學精神。

比爾蓋茨認為本次Covid-19的大流行，算是「運氣好」，說的是，整個世界在被中共刻意隱瞞疫情下，病毒高速擴散，既有的科技及疫苗製程，竟然還能來得及擋住失控肆虐。台灣在過去兩年全球疫情高峰期防疫表現良好，被國際讚譽主因是，在沒有疫苗及醫療科技平平的狀況下，靠戴口罩、洗手、匡列清零、鎖國，可以製造出一個相對自由活動的「玻璃屋社會」，靠的是「科學精神」。

過去一年，台灣疫苗施打率快速達到世界先進國家水準，也是科學精神的表現。但是打完疫苗後，應該迅速開放，卻遲疑了。這是最不可思議的部分，事實上，去年年底，Omicron 成為主要變種時，台灣的兩劑疫苗施打率也已經足夠，當時民眾身上的抗體數正在高峰（今年初幾波長假都沒有造成大量確診）就應該順勢開放，但是決策中心仍然搞清零匡列，錯失了群體抗體高峰的有利開放時機。決策中心想的是推廣第三劑加強針，從最近每天的死亡個案統計看，好像不怎麼靈光。打過疫苗（包括1、2、3劑者）死亡數都高於未打疫苗者），6月9日為例，死亡總數211人，未打疫苗者83人，打過疫苗者128人。這個數字指揮中心欠大眾一個說法，為什麼看起來疫苗保護力似乎欠佳？可是每天公佈死亡人數時，指揮中心「匠心獨具」，同樣的211人死亡，官方說法是137人未打滿三劑疫苗，74人打滿三劑。這樣把打一劑及兩劑的人都與未打疫苗者「送做堆」？這種不合科學精神的編派數據，讓人很難相信，這是被全球讚爆的台灣防疫系統的思維。深度參與這一波防疫決策的前副總統陳建仁不該有點意見嗎？

不要錯失開放最佳時機是年初媒體就有提醒的輿論，可惜錯失了。現在新的提醒是「決策請拿出科學根據」不要人云亦云，或語焉不詳，讓人懷疑政治考量干擾科學精神。

現在的開放，很明顯是為了11月的地方大選投票日，倒算回來的時間，5月起算剛好半年，疫情可以從高峰走下谷底。8月在疫情下降坡道上，開始備選，也可以準備讓海外鄉親返鄉「免隔離」投票（那時不會再堅持3+4天隔離吧？）從政治時程表上看，很像是這個打算。

5月起的開放被批評「沒有準備好」，更加深這個因為「政治時程考量」而倉促開放的質疑。

台灣政府應該要盤整一下，過去兩年防疫經驗的得失，如果比爾蓋茨的預言正確，台灣多少靠「好運氣」防疫所累積的經驗，到底面對下一個大流行來襲有什麼「必勝」絕技可以自保？不知道決策的大官們有誰可以回答。這回防疫經費8400億到底是怎麼花的？用掉納稅義務人這麼多錢，到底買到了什麼經驗？最重要的是醫療量能有提升嗎？緊急救護系統的亂象有解決方案了嗎？救命特效藥的使用有掌握了嗎？公共衛生危機處理有找到合適作業流程了嗎？國外疫苗的獲得有取得優先的機制了嗎？不會下一波流行時，還要靠別人送吧？而本次大流行過程許多病患自行使用既有的成藥，結果一樣康護。這些經驗極有價值，值得成為家庭長備處方，指揮中心應該整合這些「民間智慧」。

現在還有一個要緊的議題，一直沒有看到指揮中心有解決方案。從趨勢看，國際未來的邊境管理，有可能是不再要求PCR 的陰性証明，而是要三劑疫苗接種的紀錄，台灣是否也是要求入境者要出示這種文件，如果入境者三劑都在國外施打，台灣將如何認定？哪些國家台灣認可，哪些國家不認可。特別是來自中國的旅客，疫情仍然嚴峻，打過的疫苗效力可疑，是否要維持PCR陰性證明？而且國際旅客中有部份人是堅持不打疫苗者，他們有可能已經經過病毒感染而免疫，是否仍然維持PCR陰性証明即可入境，一樣免隔離？

這些都要「超前佈署」，指揮中心已經劃出曲線圖，每個縣市的確診數超過10%-15%就開始下降，所以目前也以這個指標在做開放政策的「科學基礎」，這是正確的方向。到了多少百分比時，台灣就可以完全免隔離、脫口罩？有沒有一個政策目標？這都是指揮中心要持續掌握的事項，停止每天下午2:00的記者會，改用新聞稿，將多一點時間放在盤整得失，跟緊國際趨勢，協調中央地方，行動一致，往真正開放大步前進，這個期程做到功德圓滿，從今天開始至少需時半年。指揮官陳時中應該心中有盤算吧，這才是他能夠just make 的牌組合約。今年11月選戰，他應該仍坐鎮指揮中心，保全民（包括海外僑民）有個「安心的投票日」吧？