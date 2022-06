〈時評〉陳時中可以保台灣選民一個「安心的投票日」嗎？

大富豪比爾蓋茨接受時代雜誌專訪時,語出驚人說「未來20年內再出現另外大瘟疫的機會高於50%,不論是從自然界來的或(實驗室)故意製造」。

“The chance of another pandemic in the next 20 years, either natural or intentional, I’d say, is over 50%,” 他長年投資病毒疫苗,他這麼預測,有他的根據。

時代雜誌還指出,目前全球死亡數630萬人,但世界衛生組織在5月估計,與武漢肺炎病毒相關的死亡數可能高達1490萬(In May, the World Health Organization estimated that there were about 14.9 million excess deaths associated with the pandemic in 2020 and 2021)

目前大流行已近尾聲,全球平均死亡率是1.4%,比爾蓋茨認為這樣的數字算「運氣好」,「如果來一個死亡率5%的病毒大流行,將會導致”社會終結”」(if another virus emerges with similar virulence but a much higher fatality rate—say, 5%— it could be “society ending,”)。

雖然這些都是比爾蓋茨的推測,不見得一定發生,卻有可能成為世界各國政府新的優先治理考量。G7去年峰會就已經訂出,精確掌握下一次大流行,而且要在100天之內就做成疫苗,在病毒肆虐之前,控制傳播。

這算是「超超前佈署」了。

台灣正在Omicron 的疫情高原平台上,死亡率0.14%,政府正在等待緩降,可以進一步再開放,但方式一直説不準。因為決策核心有兩派見解不同的意見,例如入境旅客檢疫縮短為3+4天或0+7天就讓指揮官傷腦筋。入境者被要求要有PCR陰性報告加上入境快篩陰性,竟然6月15日起,還要3+4天的隔離(還每周只准2.5萬旅客入境)指揮中心無視於本土境內傳染未提報的黑數(上萬人?)滿街走,卻對入境者如此嚴苛,也不理美國已經宣布,入境不用PCR的檢測,這樣的決策品質真的會令人擔心,未來若有新疫情來襲時,科學精神真的會是決策的支柱嗎?

比爾蓋茨的危機意識所要提醒的重點,不是未來大流行該怎麼辦,而是有沒有從這次大流行的應變中,找到防疫的科學決策模式。從預警系統到防疫措施,以及解封的時機及做法,他所要表達的是,不能搞到「社會終結」。

愚蠢的防疫就是「對內清零,對外鎖國」(中國?)因為這樣做,病毒還沒有害死人,政治就將「社會終結」了。

台灣政府雖然説不再堅持「清零」,但做法上,並非如此,就邊界管制來看,隔離鎖國仍然特續。把一些明顯沒有問題的入境者隔離,卻無從管理境內染疫又不通報的人滿街走。這肯定不是一種科學精神。

比爾蓋茨認為本次Covid-19的大流行,算是「運氣好」,說的是,整個世界在被中共刻意隱瞞疫情下,病毒高速擴散,既有的科技及疫苗製程,竟然還能來得及擋住失控肆虐。台灣在過去兩年全球疫情高峰期防疫表現良好,被國際讚譽主因是,在沒有疫苗及醫療科技平平的狀況下,靠戴口罩、洗手、匡列清零、鎖國,可以製造出一個相對自由活動的「玻璃屋社會」,靠的是「科學精神」。

過去一年,台灣疫苗施打率快速達到世界先進國家水準,也是科學精神的表現。但是打完疫苗後,應該迅速開放,卻遲疑了。這是最不可思議的部分,事實上,去年年底,Omicron 成為主要變種時,台灣的兩劑疫苗施打率也已經足夠,當時民眾身上的抗體數正在高峰(今年初幾波長假都沒有造成大量確診)就應該順勢開放,但是決策中心仍然搞清零匡列,錯失了群體抗體高峰的有利開放時機。決策中心想的是推廣第三劑加強針,從最近每天的死亡個案統計看,好像不怎麼靈光。打過疫苗(包括1、2、3劑者)死亡數都高於未打疫苗者),6月9日為例,死亡總數211人,未打疫苗者83人,打過疫苗者128人。這個數字指揮中心欠大眾一個說法,為什麼看起來疫苗保護力似乎欠佳?可是每天公佈死亡人數時,指揮中心「匠心獨具」,同樣的211人死亡,官方說法是137人未打滿三劑疫苗,74人打滿三劑。這樣把打一劑及兩劑的人都與未打疫苗者「送做堆」?這種不合科學精神的編派數據,讓人很難相信,這是被全球讚爆的台灣防疫系統的思維。深度參與這一波防疫決策的前副總統陳建仁不該有點意見嗎?

不要錯失開放最佳時機是年初媒體就有提醒的輿論,可惜錯失了。現在新的提醒是「決策請拿出科學根據」不要人云亦云,或語焉不詳,讓人懷疑政治考量干擾科學精神。

現在的開放,很明顯是為了11月的地方大選投票日,倒算回來的時間,5月起算剛好半年,疫情可以從高峰走下谷底。8月在疫情下降坡道上,開始備選,也可以準備讓海外鄉親返鄉「免隔離」投票(那時不會再堅持3+4天隔離吧?)從政治時程表上看,很像是這個打算。

5月起的開放被批評「沒有準備好」,更加深這個因為「政治時程考量」而倉促開放的質疑。

台灣政府應該要盤整一下,過去兩年防疫經驗的得失,如果比爾蓋茨的預言正確,台灣多少靠「好運氣」防疫所累積的經驗,到底面對下一個大流行來襲有什麼「必勝」絕技可以自保?不知道決策的大官們有誰可以回答。這回防疫經費8400億到底是怎麼花的?用掉納稅義務人這麼多錢,到底買到了什麼經驗?最重要的是醫療量能有提升嗎?緊急救護系統的亂象有解決方案了嗎?救命特效藥的使用有掌握了嗎?公共衛生危機處理有找到合適作業流程了嗎?國外疫苗的獲得有取得優先的機制了嗎?不會下一波流行時,還要靠別人送吧?而本次大流行過程許多病患自行使用既有的成藥,結果一樣康護。這些經驗極有價值,值得成為家庭長備處方,指揮中心應該整合這些「民間智慧」。

現在還有一個要緊的議題,一直沒有看到指揮中心有解決方案。從趨勢看,國際未來的邊境管理,有可能是不再要求PCR 的陰性証明,而是要三劑疫苗接種的紀錄,台灣是否也是要求入境者要出示這種文件,如果入境者三劑都在國外施打,台灣將如何認定?哪些國家台灣認可,哪些國家不認可。特別是來自中國的旅客,疫情仍然嚴峻,打過的疫苗效力可疑,是否要維持PCR陰性證明?而且國際旅客中有部份人是堅持不打疫苗者,他們有可能已經經過病毒感染而免疫,是否仍然維持PCR陰性証明即可入境,一樣免隔離?

這些都要「超前佈署」,指揮中心已經劃出曲線圖,每個縣市的確診數超過10%-15%就開始下降,所以目前也以這個指標在做開放政策的「科學基礎」,這是正確的方向。到了多少百分比時,台灣就可以完全免隔離、脫口罩?有沒有一個政策目標?這都是指揮中心要持續掌握的事項,停止每天下午2:00的記者會,改用新聞稿,將多一點時間放在盤整得失,跟緊國際趨勢,協調中央地方,行動一致,往真正開放大步前進,這個期程做到功德圓滿,從今天開始至少需時半年。指揮官陳時中應該心中有盤算吧,這才是他能夠just make 的牌組合約。今年11月選戰,他應該仍坐鎮指揮中心,保全民(包括海外僑民)有個「安心的投票日」吧?