海尼根星銀音樂節吸引超過千人　台灣饒舌詩人蛋堡壓軸超Chill

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)海尼根Silver City星銀音樂節已於11日在盛大舉行，表演陣容包含饒舌詩人Soft Lipa蛋堡、創作女伶 Karencici、 R&B女神Julia吳卓源等，派對融合電音、饒舌、嘻哈、R&B，吸引超過千人嗨趴台北南港展覽館！

饒舌詩人Soft Lipa蛋堡擔任舞台壓軸 率御用長笛樂手演出 給蛋粉最「順」體驗

蛋堡彩排與Karencici同場不同台，一樣給足歌姬奪「金」信心，覺得她是很有想法的歌手，自己本身也很欣賞她的作品，盡顯歌王風範。音樂節擔任壓軸誠意十足，演出不只比照個人演唱會，更攜手御用樂手合作《家常音樂》、《音樂小分子》、《恍惚》等金曲串燒，打造最順爵士嘻哈曲風，成功為活動畫下完美句點。

蛋堡演出後表示，今天真的超開心能來這邊表演，尤其可以帶來多首很順的歌，讓大家在聽我的音樂時就能有微醺的效果，就跟海尼根Silver星銀啤酒一樣，不管做什麼，我希望結果能很Smooth的呈現出來，就像我的音樂一樣可以讓粉絲聽很久而且永遠不會膩，就是最「順」體驗。

「順Tree pay」仙嗓女神Julia吳卓源加碼演唱新歌 痛批渣男、渣女

自出道以來就大受樂迷歡迎的R&B女神Julia吳卓源，此次特邀好友DJ賴皮一起參與演出，改編多首粉絲熟悉的經典歌曲像是《精神分裂》、《買榜》，展現一首歌也能無盡延伸多元面貌的霸氣態度，讓全場熱血沸騰！加碼演唱新歌《Retail Therapy》更讓粉絲直呼過癮！Julia說：「這首歌誕生在隔離期間，希望大家不要被渣男、渣女所困，沒有他們我們也能過得很好。」令人懷疑是否親身經歷，Julia笑說：「我只是唱出大家的心聲啦！」

「時間管理大師」實力派饒舌歌手婁峻碩SHOU首度發表新歌

近期剛剛結束影集拍攝的婁峻碩，緊接又要投入新電影的劇組，滿檔之餘婁峻碩今天依舊帥氣現身，更首度公開發表新歌，給足粉絲滿滿的彩蛋跟驚喜。2022曝光率極高就不怕粉絲看膩？婁峻碩笑認：「拍完戲就要回歸歌手本行了，最近新單曲即將上線請大家敬請期待！」

DJ尬金曲新秀團影子計劃Shadow Project 嘻哈接力掀起熱血沸騰的音樂浪潮

此外，DJ串連整場演出，像是DJ USAGii、DJ KAKU、 DJ KING CHAIN金城 、 DJ 賴皮、 DJ Ground等人都展現了高超選曲、刷碟功力與混音技巧。其中擅長製作節奏感強、混搭曲風的DJ KING CHAIN金城更是連尬九名饒舌歌手，帶來高潮迭起的音樂熱浪。與入圍金曲獎最佳演唱組合的影子計劃Shadow Project跳脫過往饒舌曲風，帶來涵蓋 K-POP 、抒情、Trap 元素的代表作《Not a Cyber》、《Otta Here》、《Overlitt》等，更展現渲染力極高的完美演出。