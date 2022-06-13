因應淨零碳排　台灣中油首批碳中和原油將抵台

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣中油與亞塞拜然國營石油公司首次針對進口原油試行碳中和合作案，昨（12）日凌晨在沙崙港卸收碳中和原油，約105萬桶原油自油田開採至卸港碼頭，透過碳抵減機制，經過國際第三方認證所取得的「溫室氣體減量額度」，可達到約88座大安森林公園一年吸碳量效益。

台灣中油表示，該公司與原油供應商亞塞拜然國營石油公司（SOCAR TRADING）成為減碳合作夥伴，第一次針對進口原油試行碳中和合作案，首批貨油由Violando船載運自地中海Ceyhan港啟航，經過約一個月的航程，12日凌晨在沙崙港卸畢。該次碳中和原油並獲得瑞士的氣候中和商品(Climate Neutral Commodity, CNC)認證及英國Intertek公證公司的Cradle to Gate原料端碳中和認證。

推動溫室氣體減量已是世界共識，台灣中油表示，SOCAR TRADING交運的原油所取得之「溫室氣體減量額度」，減碳項目皆為近6年內建立，且多數為自然為本的減碳計畫，該計畫係按核證碳標準和氣候、社區和生物多樣性標準進行碳匯專案開發，符合台灣提出的應對氣候變化並以自然為本的解決方案。

台灣中油表示，在此批碳中和原油抵台前，該已與亞塞拜然國營石油公司簽署了首份低碳原油暨成品油框架協議，說明未來雙方合作碳中和原油或成品油的交易模式，納入油料生命週期的碳足跡的盤查、認證，並採用國際第三方認證的碳抵減機制。

台灣中油在開發國內的碳中和商機之餘，持續關注國際減碳趨勢，今年4月加入由新加坡交易所、星展集團、淡馬錫等合資成立的全球碳權交易平台 Climate Impact X(CIX)，成為少數率先加入的台灣企業，關注自然氣候解決方案的國際減碳項目。

台灣中油董事長李順欽表示，因應淨零碳排要求，2021年成立「氣侯變遷因應工作小組」，分設低碳發展中心與製程節能中心等兩中心，以「優油」、「減碳」、「潔能」為三大策略，邁向淨零減碳的可行路徑。

在碳捕捉及氫能技術成熟前，台灣中油表示，將持續透過自願性減碳方式，為地球盡一份心力，並朝碳中和產品邁進，更進一步展現永續經營、友善環境與共創低碳環保家園的決心。