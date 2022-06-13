台北電影節票券開賣！開幕及閉幕片一分鐘迅速完售

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 2022台北電影節開幕及閉幕片票券開賣一分鐘內完售，影迷期待度破表。

台北電影節12日日中午正式在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，一如預期由開幕片《初戀慢半拍》和閉幕片《童話．世界》率先拔得頭籌，兩場各600張中山堂票券迅速完售，並列144部電影中的冠軍。

由彭秀慧執導，香港金像獎影后毛舜筠與MIRROR團員姜濤、柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》也夾帶高人氣於開賣後1分半迅速賣光，加上入選國際新導演競賽，新銳導演李怡芳的首部長片《小藍》在中山堂放映的場次也完售，可見無論是話題國片，眾星雲集的華語片，以及新銳導演的作品，在台北電影節皆有支持者。

另外，「台北電影獎入圍短片」及焦點影人邱炯炯去年於盧卡諾影展獲獎的《椒麻堂會》也各有一場完售，選片顧問塗翔文於選片指南盛讚「《椒麻堂會》若報名金馬獎，勢必將造成轟動，《美國女孩》阮鳳儀恐將遇到強勁對手！」

其它華語片部分，而由楊紫瓊、張曼玉、梅艷芳主演的經典作《東方三俠》和香港經典電影《半邊人》，紀錄片《草原上，我們開始跳舞》、《金門留念》，魏書鈞導演的《永安鎮故事集》及馬來西亞導演陳翠梅執導的《野蠻人入侵》也各有一場放映即將售完，陳翠梅並將在《野蠻人入侵》首場放映後出席線上映後座談，歡迎觀眾朋友看完電影後上網提問。

此外，台北電影節邀請女星李霈瑜（ 大霈）聯名設計周邊商品，以各式有機色塊組成蘊含祈福意義的「平安」 主題，除了口罩、T恤、手機殼和造型襪， 熱愛戶外活動的大霈設計聯名露營杯、小包、保溫瓶、 漁夫帽等戶外活動必備單品， 還親手製作北影限定限量50組的手工香皂加洗髮餅禮盒。

台北電影節呼籲，儘管多數場次皆有餘位可供購買，但仍請盡快把握機會搶進，以免向隅，而引發影迷詢問的「日場影迷通行證」，也將在6月19日舉辦的「靠北影百貨」活動，釋出剩餘名額供影迷搶購。

2022第24屆台北電影節將於6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，6月19日於松山文創園區文創大街舉辦「靠北影百貨」及戶外放映，影展票券現正於OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，已完售場次於預售結束後亦不開放現場購票，其它精彩片單與活動，請上官網、Instagram、facebook粉絲專頁查詢。



大霈款「看電影約嗎」周邊和許多MIT品牌攜手合作聯名， 包含Filter017平安營繩小包、 Solide平安防摔手機殼、TRUVII平安木柄iO杯、in Pairs平安造型襪、萊潔平安口罩組、 CamelBak平安不鏽鋼戶外運動保溫瓶， 以及平安T恤和漁夫帽。(圖/台北電影節提供)