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台灣財政部國產署告婦聯會占用「美齡樓」請求返還不當得利1.29億元

財政部國產署表示，婦聯會美齡樓2021年收歸國有，但使用者難區分、尚未搬遷，且積欠使用補償金。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/12 20:38
圖為美齡樓 (中央社檔案照片) 

圖為美齡樓 (中央社檔案照片) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）婦聯會美齡樓2021年收歸國有，但使用者難區分、尚未搬遷，且積欠使用補償金；財政部國產署表示，台北分署已向台北地方法院提起民事訴訟，請求婦聯會、婦聯社福基金會返還不當得利約新台幣1.29億元。

台灣財政部國產署告婦聯會占用「美齡樓」請求返還不當得利1.29億元不當黨產處理委員會109年(2020年) 10月7日針對「婦聯會社會福利基金會名下美齡樓，是否為婦聯會不當取得財產的現存利益」召開聽證會(上圖與下圖)，婦聯會主委雷倩（上圖中）當時表示，婦聯會不是國民黨附隨組織，財產更非不當取得，捐款給婦聯社福基金會購地建美齡樓並無不當。她強調，美齡樓為人民財產，受憲法財產權保護，不應被黨產會沒收。雷倩等人出席聽證會時, 都戴著寫有「抗議中」字樣的黑色口罩。 (中央社資料照)

台灣財政部國產署告婦聯會占用「美齡樓」請求返還不當得利1.29億元行政院不當黨產處理委員會2021年5月指出，婦聯會過去捐贈婦聯社福基金會10.5億元，用來向國民黨購買土地興建的美齡樓，屬不當取得財產的現存利益，婦聯社福基金會應將美齡樓房地所有權移轉國有。

事後婦聯會向法院聲請停止執行，最高行政法院同年7月撤銷停止執行裁定，裁定美齡樓歸為國有；後續傳出，財政部國有財產署發文給建物前所有權人婦聯社福基金會，告知因占用國產，將收取每月約100萬元使用補償金，但基金會認為應向婦聯會收取。

國產署官員今天(12日) 表示，其台北分署確實已在今年1月向台北地方法院提出訴訟，請求婦聯會及婦聯社福基金會返還不當得利，法院以10年為期推定存續期間，訴訟標的價額1億2940萬3213元。

國產署官員說明，2021年配合黨產會決議，美齡樓收歸國有，但是使用者不肯搬遷，因此告知追收使用補償金；婦聯會、婦聯社福基金會對於哪一方應繳交，在認定上有分歧，追繳無效之下，只好走法律程序，是最後不得已的手段。

國產署官員表示，計算不當得利損害金，2021年8月底至10月中旬占用美齡樓房地，應支付國產署167萬9653元，往後應每月支付106萬4363元使用補償金，再以10年為期推定，共1億2940萬3213元，至於開庭時間尚待法院通知。

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