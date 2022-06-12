【國殤之柱】六四藝術展品「恥辱柱」遭潑黑漆　台灣警速逮19歲男送辦

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市中正紀念堂民主大道前的六四33週年跨境藝術展作品「恥辱柱」，今(12日) 早遭人噴漆破壞，警方調閱監視器追查並於下午緝獲涉案李男，他供稱因生計和經濟受疫情影響，才洩憤潑漆。

北市警方今上午9時30分許獲報，指中正紀念堂民主大道前紀念六四天安門事件的「恥辱柱」展示品遭人噴黑漆，隨即調閱監視器畫面追查，為一名著深色衣服的男子犯案，隨後主辦單位向警方報案。

警方擴大調閱監視器畫面追查，迅速掌握特定涉案對象身分，全力查緝，並於案發後6小時左右，將有社維法前科的19歲李姓男子緝獲到案，初步了解並無黨派或幫派背景。

李男供稱，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，生計和經濟大受影響生活困頓，才潑漆洩憤。全案詢後依涉毀損罪嫌送台北地檢署偵辦。

華人民主書院透過公眾集資重建的「恥辱柱」，從6月4日起展於中正紀念堂民主大道，今天上午8時55分左右被不明人士噴漆破壞，主辦單位表示強烈譴責，訴求追出幕後教唆者究責。

中央社報導，「恥辱柱」為丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）作品，在香港大學校園豎立達23年，香港譯名為「國殤之柱」；後因被舉報違反國安法，於2021年12月22日連夜遭到拆毀。經過原作者授權，重製版本在六四33週年悼念晚會上揭幕，重現於台灣。

華人民主書院協會理事長曾建元稍早表示，現場設有監視器，潑漆行為人破壞動作都被錄下來了，目前警方已經追蹤到人。根據現場保全人員轉述，行為人是單一人行動，用黑色噴漆噴上恥辱柱加以破壞。

曾建元指出，每年六四事件系列紀念活動總是會遇到騷擾行為，這次不是第一次。過去只要遇到類似破壞行為，主辦單位絕對報案處理，可惜最後結果經常被歸為這是破壞者言論自由的表達，涉及民事就賠錢，沒有揪出背後教唆者。

曾建元認為，這些破壞行為具備一些意義，背後有濃厚警告意味，警告台灣人不要對六四事件、中共問題多加關注，一旦台灣人不說話，華人社會就不會有人說話了。呼籲政府相關單位找出背後教唆者，揪出共犯結構，不要讓台灣人的精神自由受到威脅。

曾建元強調，六四事件系列紀念活動是合法申請、合法辦理，「這是我們的言論自由」；對於這些表態有不同意見者，也可以去合法申請、合法辦理系列活動表現自己的不同意，而不是用破壞行為去影響他人的自由。

事實上今天也是「恥辱柱」展期最後一天，對於「恥辱柱」遭到不明人士噴漆破壞，華人民主書院稍早已經向台北市政府警察局中正第一分局仁愛路派出所報案處理，後續將採法律途徑究責，將堅持對行為人及其後共犯結構追究法律與政治責任，要求道歉。

展於中正紀念堂民主大道上的恥辱柱於6月12日上午8時55分左右遭到噴漆破壞，這是六四33週年系列活動展品之一。 中央社