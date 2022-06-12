訪團接連來台 矢板明夫：「價值觀外交」讓台灣路更寬

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）近年來外國訪團來台漸增，近期更有法國國會訪團、斯洛伐克國會訪團以及立陶宛經貿訪團接連抵台。日本媒體人矢板明夫近日表示，各國勘破中國無實效的威逼恐嚇，蔡政府順勢展開「價值觀外交」，台灣參與國際的路將更寬廣。

斯洛伐克訪團、法國國會訪團以及立陶宛經貿訪團接連於本月5日、8日及今（12）日抵達台灣，與我國深化交流。針對近年外國訪團如雨後春筍來台的現象，熟知兩岸事務的日本產經新聞台北支局長矢板明夫日前就在臉書上指出，法國一年內第三度派團來台，「可見其對台灣重視的程度」。

他表示，台灣受中國打壓僅剩14個邦交國，身為總統蔡英文也好幾年未曾出訪，但台灣國際空間的擴大並未受影響，外賓來台「已經成了台灣外交的新模式」。

矢板進一步說明，儘管每次外國政要訪台中方都會表達強烈反對，但抗議效果漸微，法國與斯國訪團來台，對中方抗議視而不見，北京也僅能說風涼話以對。

矢板指出，外國政要訪台先驅應為兩年前訪台，在立法院演講、力挺台灣的捷克議長維特齊。而事後中國外長王毅放話恫嚇，要捷克為此付出「沉重代價」等話，後經捷克官方說法，影響「微乎其微」。

矢板寫道，「自那以後，各國似乎看穿了中國其實是紙老虎，已經黔驢技窮，無視中國的抗議，一個接著一個訪台。蔡英文總統也順勢展開『價值觀外交』，不再拘泥於拉攏邦交國。」

對於這樣台灣外交型態的改變，矢板持相當正面積極的態度，他相信，隨著全世界民主自由陣營的各國，爭相和台灣接近，「今後台灣在國際社會走出去的路會越來越寬。」