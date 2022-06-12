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台灣民進黨權力核心7月改組　執評委改選6/13開始領表

➤民進黨7月17日將召開全國黨員代表大會，屆時的重頭戲是兩年一度的改選中執委、中常委和中評委。➤改選後的中執會、中常會將處理2024年總統初選、區域與不分區立委提名等事宜。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/12 16:42
副總統賴清德(右4) , 11日上午到基隆參觀城市博覽會  (圖/官方臉書)

副總統賴清德(右4) , 11日上午到基隆參觀城市博覽會  (圖/官方臉書)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨7月將召開全代會，重組黨權力核心。中執委、中評委改選明天(6/13) 開始到6/17領表登記，派系合作關係變化，以及有意問鼎2024大位的副總統賴清德等人在黨職改選動向，外界矚目。

台灣民進黨權力核心7月改組　執評委改選6/13開始領表

2022城市博覽會10日開幕，總統蔡英文（中）在行政院長蘇貞昌（右2）、行政院政務委員兼發言人羅秉成（左1）、基隆市長林右昌（左2）與民進黨立委蔡適應（右1）陪同下，參觀城市博覽會西2倉庫主場館。（基隆市政府提供）中央社

民進黨7月17日將召開全國黨員代表大會，屆時的重頭戲是兩年一度的改選中執委、中常委和中評委；將由597名黨代表改選30席中執委、11席中評委；接著再由當選的30席中執委互選出10席中常委，11席當選的中評委互選1人為主任委員。
中執委、中評委選舉從13日至17日辦理領表、登記。

目前民進黨10席中常委的派系結構為:

新潮流系擁有3席，分別是立委李昆澤、台北市議員梁文傑、許淑華；

正國會2席，包括中常委陳茂松及立委陳亭妃；

英系2席，中常委黃承國、立委蔡易餘；

湧言會1席，立委王定宇；

蘇系1席，立委吳秉叡；

綠色友誼連線1席，立委何志偉。

中央社引述民進黨派系人士指出，5月底全國黨代表改選後，各派系盤點黨代表選票，雖然各派系掌握的黨代表票有增有減，但可能不足以改變目前的中常會結構。

黨內人士說，兩年前改選時，湧言會原本希望擴張成2席中常委，但最後維持1席，蘇系獲英系支援保有1席中常委，今年湧言會的黨代表選票縮減，但應該還是有1席實力，英蘇如何結盟，另外，前民進黨主席卓榮泰與前黨秘書長羅文嘉催生的「民主活水」掌握的黨代表選票是否與綠色友誼連線合作，都待觀察。

改選後的中執會、中常會將處理2024年總統初選、區域與不分區立委提名等事宜。

民進黨內人士說，2019年總統初選賴清德與蔡英文競爭過程，賴清德陣營在中執會勢力單薄，賴陣營代表林俊憲辛苦對戰英系成員的畫面，外界仍記憶猶新。

賴清德畢竟是要問鼎2024大位的人，也意識到黨內結盟的重要性，這次改選，賴系是否進一步與新潮流系合作爭取中常委席次，也是觀察重點。
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更新時間 : 2022-06-12 18:37 GMT+08:00

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