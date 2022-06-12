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指揮中心宣布: 自6/15零時起　調整國籍航空機組員返回台灣「以篩代檢」之檢疫防疫措施

➤入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)方面，已接種疫苗追加劑且滿14天者採行「以篩代檢」:7天自主健康管理(D0-PCR檢測；每2日快篩或PCR檢測)。➤短程航班方面：已接種疫苗追加劑且滿14天者：5天自我健康監測，且每5天快篩或PCR檢測；倘最後一次派飛達5天且未再派飛者，得免續定期採檢(再次派飛後應重新計算)。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/12 15:24
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

指揮中心宣布: 自6/15零時起　調整國籍航空機組員返回台灣「以篩代檢」之檢疫防疫措施(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心昨(11)日表示，經交通部民航局、國籍航空公司及機組員等持續努力及落實執行「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，且外站嚴格管理、機上適當防護及機組員追加劑疫苗完成率達98%以上，惟考量國外流行之變異株(BA.4、BA.5、BA.2.12.1等)相較於國內流行之BA.2變異株傳播力較高且疫苗免疫逃脫情形較為嚴重，爰自6月15日零時起(以表定航班抵臺時間計算)，調整國籍航空機組員返臺後之檢疫防疫措施如下：

1.入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：
(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者採行「以篩代檢」:7天自主健康管理(D0-PCR檢測；每2日快篩或PCR檢測)。

(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：3天居家檢疫(一人一室為原則，不得外出)+4天自主健康管理(D0-PCR檢測；D4-D7每日快篩或PCR檢測)。

2.當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：5天自我健康監測，且每5天快篩或PCR檢測；倘最後一次派飛達5天且未再派飛者，得免續定期採檢(再次派飛後應重新計算)。

(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：7天自主健康管理，且每7天PCR檢測；倘最後一次派飛達7天且未再派飛者，得免續定期採檢(再次派飛後應重新計算)。

此外，關於國籍航空機組員機上個人防護裝備，則參酌國際經驗及經國內專家諮詢會議討論建議，得依機組員執勤風險調整如下:

1.服務一般旅客時：外科口罩、手套；

2.機上環境清消：外科口罩、手套、面罩/護目鏡、防潑水隔離衣；

3.遇有呼吸道症狀旅客時：得由機組員評估暴露風險及穿著個人防護裝備。

指揮中心重申，新冠病毒持續變異、傳播速度快、易重複感染，航空公司及機組員務必持續落實外站管制措施及機上適當防護，以避免感染新型變異株，維護自身及親友防疫安全。

指揮中心宣布: 自6/15零時起　調整國籍航空機組員返回台灣「以篩代檢」之檢疫防疫措施
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