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合理化佔領行為？ 俄於烏克蘭佔領區發放護照

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/12 15:30
俄國開始在烏克蘭佔領區發放俄國護照，以此增加控制當地的籌碼。(圖／Pexels）

俄國開始在烏克蘭佔領區發放俄國護照，以此增加控制當地的籌碼。(圖／Pexels）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導） 俄國與烏克蘭的軍事衝突已超過三個月，雖然烏軍在許多地區進行堅守，馬立波（Mariupol）等東部大城市還是落入了俄軍手裡，俄國佔領當局透露，已開始在佔領區內推行「俄化」政策，並對當地居民加速發放護照的流程，此舉引發烏國政府強烈抗議。

其實早在2014年俄國佔領克里米亞半島時，俄國就已經在克里米亞半島與扶植成立的頓內茨克（Donetsk）人民共和國、盧漢斯克（Luhansk）人民共和國內發放護照，鼓勵當地居民成為俄國公民，這次只是故技重施，除此之外，也在佔領區推行俄國官方貨幣盧布，並強迫學校教授與俄國國內同樣的課程內容。

俄國指派的赫爾松（Kherson）地區長官、親俄派的前烏克蘭國會議員薩爾多（Volodymyr Saldo）宣稱，所有赫爾松的「居民同志」都急切地想要取得俄國護照、成為俄國公民，而俄國也藉由加速當地居民取得俄國護照的申請流程，希望儘速讓當地居民成為「真正的俄國人」。

根據俄國官媒《俄羅斯塔斯社》（TASS）的報導，已有上千人申請了俄國護照，外界尚不清楚這個數字是否屬實，只知道昨（11）日有23名赫爾松居民參加了佔領當局舉行的護照發放典禮，這是第一批取得俄國護照的當地居民，而在克里米亞東北方的另一座大城市馬里托波爾（Melitopol），類似的政策也在推行當中。

分析認為，一旦取得俄國護照的當地居民增加，克里姆里宮未來就可以用「保護俄國公民」為由，合理化對這些地區的干涉權與控制權，就算不進行直接佔領，也可以仿效前例，扶植成立親俄的當地政權，最後再「因應要求」予以併吞。

現階段，烏軍與俄軍的戰鬥仍在進行當中，並成功奪回了少部分領土，不過烏軍已開始缺乏長程火炮彈藥，急需國際社會馳援，而另一方面，BBC報導也指出，俄軍已開始使用準度較差的對艦用導彈攻擊地面目標，這或許代表著俄軍的精確導引炸彈和高科技武器已逐漸用罄，對烏克蘭來說可能是個好消息。
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