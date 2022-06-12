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【快訊】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12快篩陽性確診　副手陳宗彥暫代職務

➤指揮中心近日與陳時中接觸過的疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞及王必勝，已完成快篩，結果均為陰性。➤針對衛福部長陳時中確診，總統府發言人張惇涵今表示，總統蔡英文近期沒有和陳時中開過會議，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/12 13:28
圖為去年（2021年) 衛福部長陳時中（後）針對「面對COVID-19變異病毒Omicron 疫情威脅，我國因應作為」等，赴立法院進行專題...

圖為去年（2021年) 衛福部長陳時中（後）針對「面對COVID-19變異病毒Omicron 疫情威脅，我國因應作為」等，赴立法院進行專題...

延伸閱讀: 台灣6/12新增50657確診•分別為50643例本土及14例境外移入　新增163例死亡

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今天(12日) 表示，指揮官陳時中上午自覺有症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，由副指揮官陳宗彥暫代指揮官，指揮中心相關接觸者完成快篩，結果均為陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，指揮中心今透過新聞稿表示，陳時中快篩陽性確診，已透過通訊診療判定為確診，將進行居家照護，目前身體狀況良好。

【快訊】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12快篩陽性確診　副手陳宗彥暫代職務另外，近日與陳時中接觸過的指揮中心疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞(如上圖, 6/10記者會檔案照片) 及王必勝，已完成快篩，結果均為陰性，目前身體狀況良好、皆無症狀，將持續落實自我健康監測。

指揮中心指出，陳時中居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作，指揮中心指揮官相關業務將由副指揮官陳宗彥暫代，陳時中也會透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。

針對衛福部長陳時中確診，媒體詢問蔡總統近期是否有與陳時中開過會議，總統府發言人張惇涵今表示，總統蔡英文近期沒有和陳時中開過會議，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作；蔡總統也相信，陳時中在居家照護期間，仍然會盡心盡責，持續掌握各項防疫重大工作。

中央社引述張惇涵指出，稍早聽聞陳時中確診訊息後，蔡總統認為，陳時中擔任指揮官兩年多來，為防疫工作勞心勞力，幾乎未曾休息，希望陳時中能夠好好休養、早日康復。

張惇涵表示，總統也相信，陳時中在居家照護期間，仍然會盡心盡責，持續掌握各項防疫重大工作。而指揮中心團隊也會持續堅守崗位，落實各項防疫工作。

【快訊】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12快篩陽性確診　副手陳宗彥暫代職務

台灣6/12新增50657確診•分別為50643例本土及14例境外移入　新增163例死亡
指揮官
陳時中
陳宗彥
確診
周志浩
莊人祥
羅一鈞
王必勝

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更新時間 : 2022-06-12 15:12 GMT+08:00

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