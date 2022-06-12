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公然威脅動武 中國防長：不惜一戰、不惜代價反台獨

中國一面自稱和平之師，一面對台灣文攻武嚇，著實可笑。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/12 12:57
中國國防部長魏鳳和（12）在「香格里拉對話」上再度對台灣放話恐嚇。（圖／路透社）

中國國防部長魏鳳和（12）在「香格里拉對話」上再度對台灣放話恐嚇。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第19屆「香格里拉對話」上，中國國防部長魏鳳和今（12）日再度公然針對台灣議題放話「不惜一戰、不惜代價」，大放厥詞行徑，無視國際秩序。

魏鳳和指出，中國發展的前進步伐不可阻擋，走和平發展道路的決心堅定不移，中國的發展不是威脅，而是對世界和平與發展的巨大貢獻。他強調中國奉行「防御性國防政策」，共軍是「和平之師」，並稱亞太是全球最具增長活力和發展潛力的地區，各國應朝著構建亞太命運共同體、實現亞太地區持久和平和普遍安全的美好願景邁進。

以和平之師自稱，魏鳳和卻在台灣議題上撂狠話，妄稱台灣問題為中國內政，絕對要實現「祖國」統一，放話「搞台獨分裂是絕對沒有好下場的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。」此外，他更公然威嚇，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力」。

中國此次與會，在台灣問題上展現強硬的態度，毫不掩飾揭露武力攻台的意圖，在日前美、中國防長會面中，中國就警告美方勿干涉「內政」，「中國政府和軍隊將堅決粉碎任何台獨圖謀、堅決維護祖國統一」，今日又再度升級言論，喊出「不惜一戰、不惜代價」，可見賊子狼心。
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