台灣面臨中國威脅 澤倫斯基籲國際外交手段先發制人

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）「香格里拉對話」台海議題成焦點！烏克蘭總統澤倫斯基於新加坡時間11日首度公開聲援台灣。《華盛頓郵報》分析指出．儘管澤倫斯基並未點名中國，但已是烏方迄今最強硬的挺台言論。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於「香格里拉對話」發表視訊演說，華郵外交政策專欄記者羅金（Josh Rogin）引用日相岸田文雄前一日所說「今日烏克蘭可能是明天的東亞」，詢問澤倫斯基對於面臨中國武力威脅的台灣有何建議。

澤倫茲基表示，今日的烏克蘭就是擺在全世界的例子， 國際社會必須支持任何先發制人的措施來避免戰爭。儘管沒有指名道姓，他強調，除了野心與胃口不斷增長的個別政治領袖，沒有任何人從戰爭中受益。

澤倫茲基呼籲，要有外交決議來支持需要幫助的國家，不能任之受強國擺佈。他以烏國數百萬人傷亡及逃離家園，並導致他國大量風險為例，闡明世界需有所行動，而「這必須是一種先發制人的方式，而非在戰爭開始之後」。

羅金在文章中指出，儘管沒有直接點名中國，但這已是烏國官方迄今對台灣發表的最強硬表態。

羅金分析，自俄國入侵以來，中國並未譴責俄國作為，也未積極支持莫斯科並與之同聲共氣，烏方忌憚中國可能扮演的角色，一直避免與北京有所衝突。

事實上，中國在此次香格里拉對話中，針對台海議題釋放前所未有的強烈訊息，其國防部長魏鳳和今（12）日在會議上強調，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力。」