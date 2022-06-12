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立陶宛訪團今來台 聚焦經貿投資、供應鏈安全

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/12 10:24
立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）12日率團抵達。(圖／外交部推特）

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）12日率團抵達。(圖／外交部推特）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）訪團接力來台，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率官員及重要科技企業領袖共10人於今（12）日抵台，4天行程將圍繞深化雙邊經貿合作關係。這也是去（2022）年「駐立陶宛代表處」，該國首次有次長級的經貿官員來訪，外交部對此表示歡迎。

外交部指出，聶琉嫻娜政務次長此次偕立陶宛高科技業者代表訪台，將拜會我國政府經貿相關部會，參訪我國關鍵產業優勢企業，探索雙方在ｃ安全等領域的合作契機，一同促進民主夥伴團結與韌性，邁向互惠互利的永續未來。

外交部表示，台灣與立陶宛是共享自由民主的價值夥伴，雙方共同關切自由、人權 、民主韌性及供應鏈安全等重要議題。面對全球威權主義持續擴張，破壞以規則為基礎的國際秩序，台灣與立陶宛深切體會唯有全球民主夥伴團結一致，才能堅守彼此共同珍視的自由民主價值。

去10月國發會龔明鑫主任委員率「中東歐三國經貿投資考察團」訪問立陶宛，成果豐碩，雙方簽署6項合作備忘錄，奠定兩國深化合作的堅實基礎。本年5月經濟部陳正祺政務次長再度率團赴訪，召開首屆「台立次長級經濟對話」，持續深化雙邊交流。此次聶琉嫻娜政務次長率團訪台，不僅證明雙方在共同價值理念的基礎上，持續穩健推進經貿交流合作的決心，更開啟兩國政府高層常態互訪交流的新篇章。
立陶宛
立陶宛訪團
聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）
駐立陶宛代表處

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