〈投資理財〉 台灣進出口續旺半導體雜音多 台積電應具長期投資價值

財政部公布5月海關進出口貿易統計，出口金額420.8億美元，創歷年次高紀錄，進口金額396.8億美元，創單月新高。國際分析師雜音雖多，但是普遍不錯，尤其台積電仍是最耀眼的護國神山，值得注意。

全球類比IC龍頭德州儀器（TI）最近示警，德儀部分晶片3月市場價格是400元新台幣左右，但是現在竟然80元買得到，價格跌幅達8成。德儀占全球IC類比需求約20％，應該是其他晶片廠的風向球，此項訊息意味晶片將跌價，下半年晶片供需失衡將得到緩解，甚至可以議價。

分析師認為，電源管理IC，指標企業致新、茂達、矽力-KY，驅動IC指標企業聯詠、天鈺、敦泰等，過去2年均有令人驚艶的業績表現，接下來將逐漸回到疫情前的獲利水準，股價亦受挑戰。2022年下半年到2023年初，晶片庫存將修正，供需漸趨平衡，缺貨情況緩解，多頭循環將可能結束。

各大晶圓廠在2022至2024年多有擴廠或新建計劃，目前已有35座晶圓廠正在建廠，未來極可能生產過剩，唯有台積電因享有先進製程領先優勢，業績可以確保穩定成長，其他晶圓廠都將可能受到影響，投資人在做標的選擇時，應密切注意。台積電仍具長期投資價值，不需太過擔心短期價格起伏。

長期以來，台積電是全球半導體產業最亮眼的明星，但是面對競爭的壓力，卻相當沈重，美國商務部長雷蒙多最近表示，向台灣購買70％精密精片並不安全，日媒報導指出，台積電在美國設廠落後，深陷三大困境，包括設廠缺工，工程進度延誤，招募員工困難，知名度比不上英特爾，生產成本遠高於台灣，形成不小壓力。

台積電投資120億美元，計劃在美國亞歷桑那州新設晶圓廠，原訂今年9月開始進駐生產設備，將延後到2023年3月，可見海外設廠不易，問題是當初川普政府力邀台積電赴美設廠，如今政治環境丕變，台積電未必還能享受美國政府補貼或其他優惠，面對英特爾來勢洶洶挑戰，必須憑實力打江山，備極辛苦。

不止如此，台積電其實還面臨美韓、美日合作，搶食晶片市場，而且美國加強供應鏈本土化，都對台積電形成競爭壓力，台積電唯有透過不斷資本投資，強化技術能力，才能確保競爭優勢。

明年台積電資本支出將達400億美元，今年營收將可望成長30%，比去（2021）年成長率24.9%再增加，去年全年合併營收達到1兆5874億2千萬元，稅後淨利達5965億4千萬元，全年每股盈餘為23.01元，寫下歷史最佳紀錄，今年有望更上一層樓。

由於全球半導體產業雜音多，台積電是否能夠持續保持領先?董事長劉德音在股東會的談話，應該可以作為投資人的參考。他認為，半導體產業未來十年是非常好的機會，且車用晶片未來需求是現在的十倍，未來又會是現在的十倍，至於摩爾定律部分，會繼續前進，但是不再是密度決定技術，只要功耗效率好，就可増加更多電晶體及功能，市場成長性應可確定，但是技術才是決定成敗關鍵。

他最近罕見投書外媒，在美國商業雜誌財星（Fortune）撰文表示，35年前，台積電首創的純晶圓代工模式誕生，幫助半導體產業大規模生產，降低成本，企業將晶圓生產外包給代工廠，可以讓公司將資源集中在最終產品，使得無晶圓廠的IC設計行業蓬勃發展，遠距教學工作、線上學習、共享經濟、娛樂串流媒體蔚為風潮。

劉德音說，新冠肺炎疫情造成的封鎖，成為技術創新的轉折點，數位化需求在過去一年，增加的速度超越過去十年的總和，半導體需求大幅增加，為了跟上網路和通訊需求，高效能運算（HPC）變得至關重要，並且呈現爆炸式成長，已經超越智慧型手機，成為產業成長的動力。

接下來的50年，世界互動方式，可能要使用AR／VR，但是目前裝置平均重量超過1磅，電池壽命也不到3個小時，價格又昂貴，若要達到智慧型手機相同的普及水準，AR／VR裝置的技術，需要提升100倍以上，這只能透過半導體技術的進步來實現，值得注意。

劉德音說，未來幾十年將是半導體產業的黃金時代，從材料到架構的創新，都會使新的路徑成為可能，並定義新的目的，擁有無限創新空間。

台積電的未來，以及投資價值，從劉德音的談話中，已勾勒出藍圖，接下來投資人要注意的問題是價格，任何投資標的，都不宜高價進場，台積電也不例外，至於合適價格，就要靠投資人用功，密切注意資本市場動向，擇機進場了。