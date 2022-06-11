夏日限定 新北賞荷趣

（台灣英文新聞 / 綜合報導）新北市有許多地方正逢荷花季，如金山、雙溪、淡水及三重區，想一覽出淤泥而不染的風情，不妨到新北市走走。

位在金山區磺清大橋附近的清水農地，是遷徙候鳥的棲息地，每年6至7月荷花季時，更是吸引了不少賞花客。清水農地種植的牡丹蓮有別於一般荷花、蓮花，層次分明又密集的多重花瓣，花朵碩大豔如牡丹，花開以後就不再閉合。不管是含苞待放，還是亭亭玉立，高貴淡麗的美引人注目，讓人喜愛。

來到雙溪區，全區種有7公頃的荷花及睡蓮，其中上林里荷花田位於臺2丙線，也可由雙溪火車站搭乘780、781、782號公車至吊橋頭站下車，往前走200公尺即可抵達。每逢夏季花開，不只有綠葉粉紅花可賞，荷花田四周更綿延山景與大塊畦田，交織成一片浪漫景致。

另外新北市的三重區疏洪荷花公園、三峽區三樹路荷花池、新店區車子路荷花池、三芝區山豬堀荷花田、淡水區屯山里、汐止區鄉長里大埤荷花池也都是賞荷好去處。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，防疫期間遊客須全程配戴口罩，拍美照時也務必把口罩戴好。若不想人擠人，可在臉書「賞花快報」粉絲專頁點讚追蹤，即可隨時欣賞新北市境內最即時的花況。



金山清水農地牡丹蓮層次分明的多重花瓣，花朵碩大豔如牡丹（圖／新北市政府綠美化環境景觀處）



佔地7公頃的雙溪區農地荷花田預計在6月底至7月初最美（圖／新北市政府綠美化環境景觀處）