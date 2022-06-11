台北遠東香格里拉防疫美食再進化 外帶餐盒豪華升級

台北遠東香格里拉外帶餐盒再推新選擇，除了原有各餐廳主廚精選餐盒外，現更推出三款奢華版六宮格主題餐盒，選用台灣當季在地優質食材以及質感環保木盒，將各餐廳的經典菜色精緻呈現，包含「ibuki 日式鰻魚餐盒」、「香宮烤鴨粵式餐盒」、以及「遠東Café東南亞風味餐盒」，每盒588元，需三天前預訂，每天午餐及晚餐皆有供應，讓饕客宅在家防疫也能盡享五星級奢華美饌。預訂電話：(02) 7700-3155，亦可於線上商店預訂，加入香格里拉會會員可享首購八折優惠！香格里拉精品店

ibuki 日式鰻魚餐盒

夏日食鰻消暑補元氣是日本傳統節氣飲食，這款以ibuki日本料理餐廳招牌菜色之一的鰻魚為主菜，烤鰻魚的靈魂醬汁是以鰻魚骨、冰糖、清酒熬製四小時而成，再悉心烘烤鰻魚收汁入味，搭配來自花蓮有機五穀米，還有多樣以在地食材變化的日式風味配菜，例如櫻花蝦芋香可麗餅，用大甲芋頭代替馬鈴薯，包裹鹹香的櫻花蝦，酥脆中帶有芋頭香氣；唐揚炸雞選用有機雞肉，以胡椒、鹽簡單調味並炸至外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁；海草土雞蛋捲用澎湖新鮮海草川燙取代昆布，並融入香甜柴魚湯，帶出蛋捲的新鮮軟嫩；嚴選澎湖現撈中卷，細緻的花刀以經典照燒醬炭烤呈現Q彈鮮美海味；蔬食以麻油拌炒台南白河蓮藕，爽口香脆。融合日式優雅美學設計與創新巧思，靈活運用台灣豐饒的時令食材，每款菜餚相互襯托呼應，完整展現ibuki懷石料理的精緻細膩。

遠東Café東南亞風味餐盒

這款餐盒囊括遠東Café自助餐廳的東南亞風味佳餚，將泰國、新加坡、馬來西亞等多國經典特色美食，運用煎、煮、炒、炸不同烹調手法，完美呈現其獨具風味的酸、甜、香、辣。以馬來西亞仁當牛肉作為主菜，筋肉比例適中的牛腱加入香料小火慢燉，肉質軟嫩充滿香氣，鋪在雲林西螺的香米上，非常下飯。另有以羅望子醬等香料醃製隔夜入味的羅望果蝦，泰國特色香蘭雞則以獨特香料醃製，再以斑蘭葉包裏油炸，還有新鮮鱸魚裹粉油炸後佐上香濃泰式咖哩醬、以豬網油包裹後慢火香煎娘惹五香肉捲並搭配新鮮泡菜，以及將多種蔬菜加叻沙醬和油豆腐燴煮的新加坡叻沙咖哩蔬菜，濃郁南洋風情，非常適合夏日享用。

香宮烤鴨粵式餐盒

精選連續四年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳之特色料理，展現經典粵式風華，包含到香宮必點的招牌脆皮烤鴨，選用宜蘭櫻桃鴨，以繁複的北京正宗烤鴨工序製作而成，皮脆肉嫩搭配小黃瓜、蔥段和特製醬汁增添捲餅風味，另集結多道粵式佳餚，例如口感紮實有嚼勁的雲林梅花豬蜜汁叉燒，以香葉、八角、桂皮浸漬入味的台東放山雞所製成經典港式油雞；兩款自製燒賣，採用台灣豬肉及蝦仁做內餡，撒上魚子和蝦卵增添口感；雪花蘿蔔糕以白蘿蔔、在來米粉、臘腸製成，香煎至兩面金黃，再撒上酥炸過的屏東東港櫻花蝦點綴；荷葉臘味糯米飯採用來自彰化的糯米包裹荷葉蒸煮，配上廣式臘腸，兼具視覺與味覺享受。

上述餐盒每盒588元，需三天前預訂，可於飯店一樓The Cake Room外的香格里拉美食集自取，或另加運費外送至指定地點。

點餐專線：(02) 7700-3155