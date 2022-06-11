日本利用世界最強洋流發電 發電優異綠色能源最佳契機

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）當各國將電力轉型寄望於再生能源之際時，日本就利用重機械產業優勢發展超大渦輪風扇，利用日本西南海岸洋流以穩定供電，為期三年半測試發電效果優異，獲得關注。

日本在2011年發生福島核災之後就一直在尋找新的綠色能源，除了太陽能、風能、地熱、潮汐，日本民間企業近幾年更置入一個超巨大渦輪風扇至海床上，希望藉著東岸世界最強黑潮發電，讓電力透過海底電纜傳輸至陸地，目前觀察深海洋流發電成效良好，若待技術更完備，就能用較海上風電低的成本生產相近的電力，預料能優於海上風電效率，也更適合於日本的地理條件。

「海流發電」（洋流發電）主要是利用海水流動的動能，轉動巨大渦輪機進而產電。流經台灣、中國、日本等地的黑潮，在世界洋流中數一數二，外界相信若這項技術克服海岸地形挑戰，可望帶來比太陽能及風場更穩定的發電效率，甚至有機會於不久的未來滿足日本四至七成的電力需求。

日本石川島播磨重工業公司(Ishikawajima-Harima Heavy Industries) 研發該技術己逾十年，後來更與國立新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)共同合作，2017年開始讓330噸重的渦輪風扇設計原型進入測試，今年2月這項專案收網，取得重大里程碑，相信對地形不適合大量建置太陽能板與風場的日本，發展綠色能源的絕佳契機。