新加坡香格里拉對話 美國國防部長重申護台立場

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）各國國防巨頭正齊聚新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日在演說中強調，支持台灣立場不變，而中共軍事行動已危及台海安全。

美聯社報導，奧斯汀表示，美方一中政策未曾改變，致力維持台海和平、穩定與現狀不變。然而，中國持續擴大對台海的軍事挑釁與破壞穩定行動，危及了印太地區的安全、穩定和繁榮。

他將印太局勢與俄烏戰事相比擬，強調遵守國際秩序的重要性。奧斯汀表示，俄國侵略烏克蘭，就是威逼者踐踏國際法則的例證，就是強權為了滿足自身的帝國主義慾望，而罔顧和平鄰國權利之舉。

奧斯汀10日與中國防長魏鳳和會晤，美國軍事高層透露，台灣是二人對話重點議題。奧斯汀對魏鳳和直言，美方雖不支持台灣獨立，卻高度關切中國亟欲改變現狀的舉措。魏除了抱怨美國對台軍售，也言明若台灣正式獨立，中國不惜一戰。

奧斯汀也重申，美國會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，而這當然也包括美方對任何意圖破壞台灣安全、台灣政經體制的威嚇行徑，作出反制的能力。

他並強調美國在區域的「夥伴力量」，包括東協（ASEAN）、四方安全對話（QUAD）、美英澳結盟（AUKUS）等。不過，他駁斥了中國所謂美國意圖建構「亞洲北約」（Asian NATO）的說法，指美方無意開啟新冷戰。