中共軍機挑釁頻頻 北京在玩什麼把戲？專家剖析：不要命的最大

(台灣英文新聞 / 綜合報導)中共軍機近來行事囂張,連番對美國盟友在空中挑釁,做出危險舉措,險些擦槍走火。專家指,中國恐怕在玩「懦夫賽局」(the game of chicken),加劇了爆發衝突的風險。

所謂的懦夫賽局,亦稱為膽小鬼賽局、懦夫博弈,白話地說就是不要命的最大。例子如,兩輛賽車相衝,最後若一方轉彎,就會被視為膽小鬼,另一方則勝出。

這兩個月以來,從澳洲到加拿大,都曾指控中共戰機刻意逼近飛行,大肆騷擾,在某些危險關頭,解放軍之膽大行徑,根本是電影才會出現的情節。舉南海為例, 共軍殲-16不惜危險攔截澳洲P-8海神海上巡邏機,甚至發射鋁箔干擾彈,使海神引擎吸入鋁箔,危險至極。加拿大偵察機也在執行監控制裁北韓任務時,被逼得不得不改變路徑,否則就會與中共戰機相撞。

CNN引述專家看法,中共本就擅以所謂的灰色地帶(gray zone)作戰,意即不開戰,但藉由各種恫嚇行徑遂其政治目的,如南海島礁軍事化、派漁船聚集騷擾等。如今升高挑釁行為,背後動機值得一探。

澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所(Griffith Asia Institute)研究員Peter Layton認為,對於中共這類升高緊張情勢的舉措,已不能只是提高警覺,而是必須有所警戒(It’s time to be alarmed, not just alert.)。

智庫美國企業研究院(American Enterprise Institute)中國事務專家Oriana Skylar Mastro指出,北京就是算準了西方國家怕情勢升高,但他不怕,所以如此膽大妄為。其欲釋出的訊息是,「你如果不出現在這裡,就安全多了。」

智庫蘭德公司(RAND Corp.)國防研究員表示,中國目前還不敢直接槓上美國軍機,而是特意挑美國盟友下手,就是意在使美國的太平洋聯盟出現裂痕。騷擾加拿大、澳洲等國可能是一種試探,意圖找到美國聯盟的薄弱環節,並向這些國家的民眾嗆聲,若膽敢助美抗中,下場不會太好看。

中國甚至無須直接與美國對著幹,只要對盟國下手,不僅風險較低,也能弱化美國在亞洲的影響力。在意識到中共軍機會時不時冒出來騷擾,甚至可能出現衝撞事故後,這些國家恐怕就會逐步退出南海空域,減少與中共狹路相逢的風險。如此一來,正中北京下懷。

