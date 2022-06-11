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中共軍機挑釁頻頻 北京在玩什麼把戲？專家剖析：不要命的最大

冤家路窄，兩方軍機相遇，讓步的就輸了

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/11 15:55
解放軍空軍軍演（圖／美聯社）

解放軍空軍軍演（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）中共軍機近來行事囂張，連番對美國盟友在空中挑釁，做出危險舉措，險些擦槍走火。專家指，中國恐怕在玩「懦夫賽局」（the game of chicken），加劇了爆發衝突的風險。

所謂的懦夫賽局，亦稱為膽小鬼賽局、懦夫博弈，白話地說就是不要命的最大。例子如，兩輛賽車相衝，最後若一方轉彎，就會被視為膽小鬼，另一方則勝出。

這兩個月以來，從澳洲到加拿大，都曾指控中共戰機刻意逼近飛行，大肆騷擾，在某些危險關頭，解放軍之膽大行徑，根本是電影才會出現的情節。舉南海為例， 共軍殲-16不惜危險攔截澳洲P-8海神海上巡邏機，甚至發射鋁箔干擾彈，使海神引擎吸入鋁箔，危險至極。加拿大偵察機也在執行監控制裁北韓任務時，被逼得不得不改變路徑，否則就會與中共戰機相撞。

CNN引述專家看法，中共本就擅以所謂的灰色地帶（gray zone）作戰，意即不開戰，但藉由各種恫嚇行徑遂其政治目的，如南海島礁軍事化、派漁船聚集騷擾等。如今升高挑釁行為，背後動機值得一探。

澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員Peter Layton認為，對於中共這類升高緊張情勢的舉措，已不能只是提高警覺，而是必須有所警戒（It’s time to be alarmed, not just alert.）。

智庫美國企業研究院（American Enterprise Institute）中國事務專家Oriana Skylar Mastro指出，北京就是算準了西方國家怕情勢升高，但他不怕，所以如此膽大妄為。其欲釋出的訊息是，「你如果不出現在這裡，就安全多了。」

智庫蘭德公司（RAND Corp.）國防研究員表示，中國目前還不敢直接槓上美國軍機，而是特意挑美國盟友下手，就是意在使美國的太平洋聯盟出現裂痕。騷擾加拿大、澳洲等國可能是一種試探，意圖找到美國聯盟的薄弱環節，並向這些國家的民眾嗆聲，若膽敢助美抗中，下場不會太好看。

中國甚至無須直接與美國對著幹，只要對盟國下手，不僅風險較低，也能弱化美國在亞洲的影響力。在意識到中共軍機會時不時冒出來騷擾，甚至可能出現衝撞事故後，這些國家恐怕就會逐步退出南海空域，減少與中共狹路相逢的風險。如此一來，正中北京下懷。

延伸閱讀：
【空中逼車】澳洲巡邏機南海巡航 中共戰機步步進逼、發射鋁箔干擾彈
中國
中共
北京
軍機
戰機
澳洲
加拿大
美國

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更新時間 : 2022-06-11 17:17 GMT+08:00

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