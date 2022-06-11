台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4

（台灣英文新聞 / 綜合報導）指揮中心今（11）日表示，為了促進經濟及社會活動與國際必要交流，並考量國內疫情及醫療量能，15日零時起鬆綁邊境管制措施，入境檢疫由現行的7天改為3+4天，亦即3天居家檢疫加上4天自主防疫，適用所有旅客。

疾管署新措施如下：

一、檢疫天數及處所：

入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理。

自主防疫期間，應遵守之防疫規範：

1. 非必要不可外出。

2. 需有 2 日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。

3. 外出全程戴口罩及保持社交距離。

4. 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程戴口罩及保持社交距離。

5. 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。

6. 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

7. 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。

8. 非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

二、檢測措施：

來臺旅客應持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告。

病毒核酸(PCR)檢測：入境時(第0天)，於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

三、入境至檢疫處所交通工具：除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。

四、入境人數總量管制：初期以每週2.5萬人次為原則。

五、開放轉機：交通部民航局規劃來臺轉機方案及落實防疫管控措施。