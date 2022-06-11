台灣6/11新增79,598例新冠本土確診、211例死亡

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣今(11)日新增79,598例本土確診，65例境外移入，確診病例中新增211例死亡個案。

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增79,663例COVID-19確定病例，分別為79,598例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增211例死亡。



指揮中心表示，今日新增之79,598例本土病例，為37,636例男性、41,934例女性、28例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為高雄市(13,047例)，台中市(11,341例)，新北市(10,728例)，台南市(7,038例)，桃園市(6,487例)，彰化縣(5,991例)，台北市(5,384例)，屏東縣(3,369例)，雲林縣(2,027例)，新竹縣(1,842例)，苗栗縣(1,812例)，南投縣(1,584例)，嘉義縣(1,583例)，新竹市(1,490例)，宜蘭縣(1,331例)，花蓮縣(1,074例)，基隆市(1,022例)，台東縣(959例)，嘉義市(951例)，澎湖縣(283例)，金門縣(229例)，連江縣(26例)。



指揮中心指出，今日新增211例本土病例死亡個案，為112例男性、99例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、198例具慢性病史、141例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月9日，死亡日期介於5月17日至6月9日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為43例男性、22例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(4例)，越南(3例)，泰國(1例)移入，另57例感染國家調查中。



指揮中心統計，截至目前國內累計12,184,747例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,326,301例排除)，其中2,841,696例確診，分別為13,422例境外移入、2,828,220例本土病例，6例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,008例COVID-19死亡病例，其中3,993例本土，個案居住縣市分布為新北市1,320例、台北市729例、桃園市298例、台中市269例、高雄市257例、台南市175例、彰化縣147例、基隆市133例、屏東縣113例、宜蘭縣88例、花蓮縣70例、雲林縣62例、南投縣60例、台東縣及新竹縣各54例、苗栗縣48例、嘉義縣43例、嘉義市39例、新竹市22例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。