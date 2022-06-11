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中國片面禁台灣石斑進口 專家指中方刻意設下「無關稅障礙」

中國陸續對台灣農產品祭出禁令，農委會致力分散市場降低依賴

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/11 13:52
中華民國全國漁會與產地漁會合作推出石斑魚產地直送超值免運組合

中華民國全國漁會與產地漁會合作推出石斑魚產地直送超值免運組合 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 綜合報導）中國10日以台灣石斑魚多次驗出禁用藥物為由，宣布6月13日起禁止輸入，我國農委會轟此舉違反國際規範，除了祭出三項措施協助受害農民，也不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。

綜合中央社自由時報報導，中國海關總署10日通知各單位，台灣石斑魚檢出孔雀石綠、結晶紫等禁藥，土黴素也超標。這是繼鳳梨、釋迦、荔枝後，中國再對台灣農漁產品祭出進口禁令。

農委會主委陳吉仲表示，台灣石斑品質佳，2019、2020年都未驗出用藥超標，2021年中國稱台灣兩處養殖場超標，農委會追查後都符合規定，但中國卻對台灣提出的問題置之不理。

陳吉仲強調，依據國際貿易規範，農產品殘留物超標時多以退運或銷毀該批次貨物為主，中國做法已違反邊境檢驗慣例以及WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）規範。我方將提供相關數據，要求中方儘速回應，若未果，不排除向WTO申訴。

海洋大學水產養殖學系特聘教授冉繁華認為，中國可能藉由檢疫等手段，阻擋他國農產品輸入，設下「無關稅障礙」。早年台灣石斑養殖技術流入中國，但冉繁華指出，中國近年來也投入研發相關養殖技術，惟在新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，封城等措施使當地石斑價格面臨崩盤危機。

冉繁華提到，觀察發現，國人原本偏愛現殺活魚，現購買冷凍魚等海鮮的意願已增高。相較日本，作為海島國家，台灣水產品食用量並不算高，真正應思考的問題是，台灣水產養殖業的未來在哪裡？

針對中國此限令，漁業署立刻啟動三大措施。一、調節石斑魚上市期間與產量，避免市場需求飽和，並透過低利款鼓勵分散養殖風險。二、對內加強拓展漁產品銷路，與網紅、電商、購物平台、超市量販零售業者合作。三、強化海外拓銷，鎖定美、紐、加、歐盟等市場。農委會將在屏東、高雄設立石斑冷鏈物流加工，助其銷往歐美地區。

根據農委會，我國2021年石斑魚年產量約1萬7千公噸，主要產區為屏東（40%）、高雄（25%）及臺南（25%）等地區，內外銷比為3：2。2021年外銷中國數量為6,121公噸，占總產量36%。然而，中國是我國石斑最大外銷市場，去年外銷6,681公噸，中國就占了91%，其他市場包括香港、美國、日本、紐澳等地。
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更新時間 : 2022-06-11 17:16 GMT+08:00

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