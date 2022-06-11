中國片面禁台灣石斑進口 專家指中方刻意設下「無關稅障礙」

（台灣英文新聞 / 綜合報導）中國10日以台灣石斑魚多次驗出禁用藥物為由，宣布6月13日起禁止輸入，我國農委會轟此舉違反國際規範，除了祭出三項措施協助受害農民，也不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。

綜合中央社與自由時報報導，中國海關總署10日通知各單位，台灣石斑魚檢出孔雀石綠、結晶紫等禁藥，土黴素也超標。這是繼鳳梨、釋迦、荔枝後，中國再對台灣農漁產品祭出進口禁令。

農委會主委陳吉仲表示，台灣石斑品質佳，2019、2020年都未驗出用藥超標，2021年中國稱台灣兩處養殖場超標，農委會追查後都符合規定，但中國卻對台灣提出的問題置之不理。

陳吉仲強調，依據國際貿易規範，農產品殘留物超標時多以退運或銷毀該批次貨物為主，中國做法已違反邊境檢驗慣例以及WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）規範。我方將提供相關數據，要求中方儘速回應，若未果，不排除向WTO申訴。

海洋大學水產養殖學系特聘教授冉繁華認為，中國可能藉由檢疫等手段，阻擋他國農產品輸入，設下「無關稅障礙」。早年台灣石斑養殖技術流入中國，但冉繁華指出，中國近年來也投入研發相關養殖技術，惟在新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，封城等措施使當地石斑價格面臨崩盤危機。

冉繁華提到，觀察發現，國人原本偏愛現殺活魚，現購買冷凍魚等海鮮的意願已增高。相較日本，作為海島國家，台灣水產品食用量並不算高，真正應思考的問題是，台灣水產養殖業的未來在哪裡？

針對中國此限令，漁業署立刻啟動三大措施。一、調節石斑魚上市期間與產量，避免市場需求飽和，並透過低利款鼓勵分散養殖風險。二、對內加強拓展漁產品銷路，與網紅、電商、購物平台、超市量販零售業者合作。三、強化海外拓銷，鎖定美、紐、加、歐盟等市場。農委會將在屏東、高雄設立石斑冷鏈物流加工，助其銷往歐美地區。

根據農委會，我國2021年石斑魚年產量約1萬7千公噸，主要產區為屏東（40%）、高雄（25%）及臺南（25%）等地區，內外銷比為3：2。2021年外銷中國數量為6,121公噸，占總產量36%。然而，中國是我國石斑最大外銷市場，去年外銷6,681公噸，中國就占了91%，其他市場包括香港、美國、日本、紐澳等地。