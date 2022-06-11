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斯洛伐克訪團搞笑模擬立委打架　帥哥議員大讚台灣民主及人情味

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/11 11:40
斯洛伐克訪問團模仿立院打架

斯洛伐克訪問團模仿立院打架 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 斯洛伐克訪問團已於昨（10）日晚間搭機返國，此行拜見總統蔡英文，行政院長蘇貞昌等，其中，27歲的國會議員史丹奇克（Andrej Stančík）在Instagram表示，對於台灣的經濟進步感到驚訝，希望再度訪台。

綜合媒體報導，斯洛伐克聯合訪問團5日抵台展開6天官方訪問行程，期間拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等，9日到立法院議場參訪時，搞笑模擬朝野立委擺出「打架」姿勢，引發各界關注。趙少康臉書粉絲專業小編表示，斯洛伐克議員們真內行，竟然知道平常我們在國會怎麼打架！

國民黨立委江啟臣表示，從形象上來看這個問題，絕對不是正面的，國會形象在外賓的刻板印象中，還停留在過去這種肢體衝突的階段，甚至深植在他國民代的心中，這真的有待改進。

聯訪團由國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）領軍，於10日拜會高雄市政府後搭機返國，布省省長德若巴（Juraj Droba）與高雄市長陳其邁代表簽署「高雄市及布拉提斯拉瓦省夥伴協定」，盼深化雙方企業與產業合作，希望未來促進更多斯洛伐克人到台灣投資。

此次訪問團成員之一的國會議員史丹奇克，帥氣的外表受到不少注意，史丹奇克表示，他們一開始認為亞洲國家相當傳統的，但台灣非常有趣，總統是1位鼓舞人心的女性，她在美國接受教育，她的智慧能夠大大激勵斯洛伐克的政界。

他也使用英文表示非常享受在台灣的時光，也希望在沒有防疫限制的情況下，能很快地再訪台灣。他對於台灣的經濟發展、台灣人的溫暖以及台灣的民主，都感到相當驚豔！並表示此行增加了超過1千名台灣追蹤者。

斯洛伐克訪團搞笑模擬立委打架　帥哥議員大讚台灣民主及人情味
(圖擷取自史丹奇克IG動態)
斯洛伐克

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