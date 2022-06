台灣總統蔡英文哥本哈根民主高峰會發表演說　「全民寶貝」陳芳語性感開唱「玻璃心」為自由發聲

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)有「全民寶貝」之稱的陳芳語於「哥本哈根民主高峰會」演唱遭中國禁播的歌曲「玻璃心」,盼用音樂鼓勵大家勇敢表達自己。

總統蔡英文昨(10)日於「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)發表演說,受到「民主聯盟基金會」(Alliance of Democracies, AoD)邀請,蔡英文視訊演說以「台灣:全球民主聯盟不可或缺的夥伴」為題,強調台灣高科技為全球供應鏈重要角色,這是蔡總統連續第3年在該活動發表專題演說。

蔡英文表示,威脅和脅迫都不會動搖台灣走向世界的決心。台灣及其人民已準備好強化與歐洲及全球民主國家在所有共享利益領域的合作。歐盟的「印太合作戰略」(EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)共同報告中誓言強化與台灣的合作,台灣已經準備好要在民主團結與革新,以及各種關鍵產業領域,成為歐洲不可或缺的夥伴。

蔡英文強調,例如在建立安全的全球供應鏈,以確保關鍵技術免遭威權剝削,台灣的高科技領域可扮演重要角色。但是,大家都知道,威權主義的威脅不侷限於盜竊、施壓或脅迫。俄羅斯入侵烏克蘭再度讓我們看到,這些政權將不惜一切代價遂行其擴張主義的目標。

蔡英文說,看著世界的另一端,對抗威權擴張主義的前線,民主國家被施以暴行,台灣和烏克蘭一樣,不會屈服於壓力。維持民主及區域和平安全仍將是台灣的優先要務,將致力與區域和全球夥伴共同達成這個目標。



蔡英文演說

另外,在民主峰會亮相的還包含,先前和大馬歌手黃明志合作「玻璃心」而紅遍華語流行音樂圈的「全民寶貝」陳芳語,成為首名登上哥本哈根民主高峰會演唱的歌手,陳芳語9日身穿白色氣質露肩禮服登場,於「自由的聲音-對抗音樂審查文化」(Voices of Freedom- Standing up to Music Censorship)單元帶來兩首歌曲,包含讓中國氣呼呼的「玻璃心」及新歌Who Says。

「玻璃心」的粉紅色系MV風格及歌詞被認為嘲諷中國意味濃厚,一推出就遭中方禁播,兩人的社群帳號也被消失,但該曲在YouTube已超過5,100萬觀看次數,更入圍今年金曲獎年度歌曲獎。

陳芳語表示,她希望用音樂鼓勵大家勇敢表達自己,很多人認為她因為「玻璃心」失去中國市場、被封殺是很重大的損失,但其實她覺得自己得到更多,不僅可堅持信念,也可做自己認為對的事,「身為歌手和創作者,自由是很重要的。」也是首次公開演唱新曲Who Says。



哥本哈根民主峰會首日



玻璃心