「香格里拉對話」日相強調台海和平穩定 美中場邊會就台海議題過招

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）亞洲重量級安全論壇「香格里拉對話」(The Shangri-La Dialogue) 於新加坡登場，日本首相岸田文雄於會上重申「台灣海峽和平穩定至關重要」，美中防長今日辦晚舉行場邊雙邊會談也就台海議題過招，美方強調台海和平穩定重要性，呼籲中方勿對台灣採取進一步的破壞行徑。外交部發言人歐江安晚間表示，對日本政府與拜登政府的具體支持表示肯定與感謝。

當地時間10日傍晚，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國務委員兼國防部長魏鳳和於「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會談。美方會後新聞稿重申，會持續恪遵基於台灣關係法、美中三公報及六項保證的「一中政策」，強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，並呼籲中方勿對台灣採取進一步的破壞行徑。

中方新聞稿則指出，盼與美國建立健康穩定發展的大國關係，增進雙方戰略互信，管控好矛盾分歧，不把矛盾分歧變成沖突對抗。針對台海議題則維持一貫「一中」及反台獨論調，並譴責日前美方再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益。

台灣外交部發言人歐江安感謝拜登政府具體行動支持台灣，並駁斥中國此番言論「荒誕」，她強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。

歐江安表示，我國政府會持續加強堅實國防，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

此外今日「香格里拉對話」上，親臨的日本首相岸田文雄於演講中聚焦南海議題，並中重申「台灣海峽和平穩定至關重要」，對此歐江安感謝日本政府再次以具體行動支持台海和平穩定，並表示在威權主義向外擴張，挑戰全球民主秩序之際，台灣作為印太區域內負責任之一員，將持續堅定捍衛民主、自由、人權及法治等普世價值。