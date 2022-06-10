台北喜來登暑假住宿優惠「暑假吃一波」一泊二食

搶攻暑假檔期住宿商機！台北喜來登大飯店於今起至6月17日快閃8天推「暑假吃一波」Buffet之王一泊二食優惠，每晚4,888元起，大啖館內「Buffet之王」十二廚雙人自助晚餐(原價3,278元)與自助早餐(原價1,540元)，換算下來等於免費住一晚！十二廚晚餐除了既有餐檯美食外，更可享單點餐廳般的專人美食服務，六月份餐廳推出集結龍蝦、黃金蟹、雪蟹腳的海鮮總匯位上供應每人乙份外，爐烤美國肋眼、炭烤迷迭香羊排、乾燒大蝦等美食通通吃到飽，還可免費暢看房內電影與使用館內多項設施，迎接暑假出遊熱潮。即日起開放預訂，專案價格已含15.5%稅金與服務費。

「暑假吃一波」一泊二食專案端出美食族最愛的人氣自助餐廳十二廚為號召，整個六月份十二廚餐廳更「搖身一變為單點餐廳」，除維持吃到飽模式外加碼推出桌邊餐服務，賓客可單點「集結龍蝦、黃金蟹、雪蟹腳的奢華海鮮總匯」乙份外，鮮嫩多汁的必吃美食「爐烤美國肋眼牛排」、炭烤迷迭香羊排、美式碳烤豬肋排等豪華肉食外，海鮮則有乾燒大蝦、日式天婦羅、澎湖鮮魷粉絲煲等，還有香濃蛤蠣巧達濃湯麵包盅、請客樓的花膠一品雞、招牌喜來登牛肉麵等佳餚通通吃到飽，享用美食不必起身自取，輕鬆點餐由專人服務送至桌邊。上述十二廚菜色及單點活動將隨季節更換調整，實際依照現場供應為主。

台北喜來登大飯店「暑假吃一波」Buffet之王一泊二食

預訂日期：6月10日至6月17日

入住日期：6月11日至7月31日

專案價格：每晚4,888元起(已含15.5%稅金與服務費)

專案內容：

入住當日享用十二廚自助餐廳晚餐1-2客 (翌日享用十二廚自助餐廳豐盛早餐1-2客 免費暢看房內付費電影與會館三溫暖、健身房使用

訂房專線請洽02 2321 5511或至sheratongrandtaipei.com