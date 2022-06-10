Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

台北喜來登暑假住宿優惠「暑假吃一波」一泊二食

By 台灣英文新聞
2022/06/10 17:51
台北喜來登暑假住宿優惠「暑假吃一波」一泊二食
台北喜來登暑假住宿優惠「暑假吃一波」一泊二食

搶攻暑假檔期住宿商機！台北喜來登大飯店於今起至6月17日快閃8天推「暑假吃一波」Buffet之王一泊二食優惠，每晚4,888元起，大啖館內「Buffet之王」十二廚雙人自助晚餐(原價3,278元)與自助早餐(原價1,540元)，換算下來等於免費住一晚！十二廚晚餐除了既有餐檯美食外，更可享單點餐廳般的專人美食服務，六月份餐廳推出集結龍蝦、黃金蟹、雪蟹腳的海鮮總匯位上供應每人乙份外，爐烤美國肋眼、炭烤迷迭香羊排、乾燒大蝦等美食通通吃到飽，還可免費暢看房內電影與使用館內多項設施，迎接暑假出遊熱潮。即日起開放預訂，專案價格已含15.5%稅金與服務費。

「暑假吃一波」一泊二食專案端出美食族最愛的人氣自助餐廳十二廚為號召，整個六月份十二廚餐廳更「搖身一變為單點餐廳」，除維持吃到飽模式外加碼推出桌邊餐服務，賓客可單點「集結龍蝦、黃金蟹、雪蟹腳的奢華海鮮總匯」乙份外，鮮嫩多汁的必吃美食「爐烤美國肋眼牛排」、炭烤迷迭香羊排、美式碳烤豬肋排等豪華肉食外，海鮮則有乾燒大蝦、日式天婦羅、澎湖鮮魷粉絲煲等，還有香濃蛤蠣巧達濃湯麵包盅、請客樓的花膠一品雞、招牌喜來登牛肉麵等佳餚通通吃到飽，享用美食不必起身自取，輕鬆點餐由專人服務送至桌邊。上述十二廚菜色及單點活動將隨季節更換調整，實際依照現場供應為主。

台北喜來登大飯店「暑假吃一波」Buffet之王一泊二食

  • 預訂日期：6月10日至6月17日
  • 入住日期：6月11日至7月31日
  • 專案價格：每晚4,888元起(已含15.5%稅金與服務費)
  • 專案內容：
  1. 入住當日享用十二廚自助餐廳晚餐1-2客
  2. (翌日享用十二廚自助餐廳豐盛早餐1-2客
  3. 免費暢看房內付費電影與會館三溫暖、健身房使用

訂房專線請洽02 2321 5511或至sheratongrandtaipei.com

更新時間 : 2022-06-10 20:22 GMT+08:00

最受歡迎

台北第15期疫苗6/7開放預約　提供兒童BNT、莫德納　青少年第1、2劑　還有成人高端
台北第15期疫苗6/7開放預約　提供兒童BNT、莫德納　青少年第1、2劑　還有成人高端
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」
台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」
台灣6/9新增72967確診•含72921本土及46例境外移入　陳時中：疫情呈下降趨勢
台灣6/9新增72967確診•含72921本土及46例境外移入　陳時中：疫情呈下降趨勢
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣「跟蹤騷擾防制法」6月正式上路　性別暴力、怪叔叔、恐怖情人退散！
台灣「跟蹤騷擾防制法」6月正式上路　性別暴力、怪叔叔、恐怖情人退散！
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
什麼是「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」？該如何預防？馬偕名醫黃瑽寧一次解析
什麼是「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」？該如何預防？馬偕名醫黃瑽寧一次解析