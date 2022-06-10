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搶攻國旅振興補助 凱撒飯店連鎖與高鐵攜手夏之旅

By 台灣英文新聞
2022/06/10 17:47
搶攻國旅振興補助 凱撒飯店連鎖與高鐵攜手夏之旅
搶攻國旅振興補助 凱撒飯店連鎖與高鐵攜手夏之旅

隨著國旅振興方案提前到7月15日開始，也逐漸增加民眾出門消費的信心，交通部觀光局也在這段期間鼓勵旅客做好防疫後就可以正常旅遊，讓旅宿業者看見一道曙光。每房旅客最高可拿到1,300元的住宿補助也讓許多民眾趨之若鶩，為此，凱撒飯店連鎖與高鐵攜手推出「搭高鐵．趣凱撒」優惠，搶攻夏季旅遊市場，即日起於凱撒飯店連鎖旗下指定飯店官網預訂住房優惠專案，享高鐵車票6折起優惠！活動時間至8月31日止，期間再加碼「你下單。我買單」抽獎活動，每月將抽出一名幸運兒搭乘高鐵費用與入住凱撒飯店連鎖指定飯店費用全都免費！此外，振興補助預算有限，凱撒飯店連鎖提醒消費者「先住先拿」，趕快搶訂一波！

歷經近一年整修計劃將以全新風貌迎接國人入住的墾丁凱撒大飯店，景觀客房每晚5,999元起，整修後客房將墾丁特有的山海風情妝點進客房裡，以木質、金屬等元素打造出別具巧思的迷人空間，完美演繹舒適恬淡的精彩假期！深受年輕人喜愛的台南趣淘漫旅，豪華景觀客房每晚只要3,599元起，一定要來嘗試一下這座落曾文水庫絕美風景區以冒險為主題的飯店，挑戰一下你的極限！

除了中南部地區外，凱撒飯店連鎖雙北地區的三大飯店也同步推出優惠！其中CP值最高的台北凱達大飯店，精緻客房每晚只要1,788元起，再贈送萬華在地青草巷所製之青草防蚊包或百草健康沐浴包。以高空無邊際網美泳池聞名的板橋凱撒大飯店，豪華客房每晚只要2,600元起。座落於內湖科學園區的凱旋酒店，一走入飯店大廳便能感受輕古典與現代美學交織的質感設計，華麗又帶有可愛元素的豪華雙人房每晚只要2,999元起。

更多優惠訊息請至凱撒飯店連鎖官網

更新時間 : 2022-06-10 20:22 GMT+08:00

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