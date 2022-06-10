我願意！印度網紅娶自己「自婚」惹議　做自己的女王把一生獻給自愛

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 印度網紅賓度（Kshama Bindu）近日舉行自婚，把自己娶回家「一生獻給自愛。」

24歲網紅賓度原訂於11日在古及拉特邦（Gujarat）城市巴羅達（Vadodara）一座寺廟舉辦婚禮，但婚禮提前至8日進行，且遵照傳統婚禮儀式，只是少了新郎，但她還是會跟自己去度蜜月。

自婚（Sologamy）最早可追溯至1993年，美國知名影集《慾望都市》凱莉·布雷蕭（Carrie Bradshaw）在劇中提出「自婚」，近幾年在西方國家越來越流行，支持該概念的人認為其肯定自己的價值，並帶來更幸福的生活。

《BBC》報導，賓度表示，「自婚是對自己的承諾，這是我用自己的方式表明我接受自己的一切，尤其是那些我試圖否認的部分，例如我的弱點 - 無論是身體上的、還是精神或是情感上的。我想說的是我接受我自己 - 我的全部，甚至那些不太美好的部分。」

賓度接受印媒《NDTV》採訪表示，自己意識到不需要白馬王子，因為「我是我自己的女王」，她認為與自己結婚是一種深刻的自我接納，賓度的父母表示「只要它讓你開心，我們就能接受」，身邊朋友也給支持跟祝福。

「自婚」在印度是十分前衛的做法遭到不少批評，有人質疑她只是想出名或是「長期自戀」；也有人認為｢自婚」並不合法，因為根據印度法律，婚姻中必須要有兩個人；也有人稱讚她帶來靈感和啟發。面對酸民，賓度回應，這都是她的事情，「我們隻身來到這世界，最後也會孤獨地離開，誰還會比你更愛自己？」