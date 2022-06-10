全國首創！新北市校園美感掃具亮相 從日常打掃開啟校園新美學

當校園開始變美， 孩子用的打掃用具樣式卻停留在50年前？新北市今(10) 日舉辦「校園掃具美感改造計畫發表會」，由教育局美感設計諮詢小 組發表「校園掃具美感色彩規範及收納指南」，並為新北市長侯友宜及學 生導覽改造歷程，現場並展示新式校園美感掃具。從日常打掃出發， 開啟校園新美學！

侯友宜表示，新北市推動2030新美學願景， 鼓勵全民運用美學設計解決生活問題。在教育上， 新北市逐年翻新校舍、推動美感教育，但「美感素養要從生活細節開 始培養」，所以今(2022)年首創以「校園掃具」 為生活美學發想，從色彩設計到收納管理進行改造， 提升孩子的學習環境及美感素養。未來將逐步推廣到各校， 並持續提出校園美感改造計畫，打造校園新美學， 讓師生感受美感設計為生活帶來的改變。

掃具是學生每日頻繁使用清潔工具，與校園環境緊密相關， 其外觀與功能亦需與時俱進，才能營造協調共融的校園空間。 新北市教育局委託美感諮詢設計小組，將設計思考導入校園， 實地訪查新北市11所國小、國中、高中職，透過田野調查、 色彩分析、設計工作坊及廠商座談會等階段， 全面了解校園掃具現況，並提出解決方案。

在田野調查階段，訪問各校師生， 了解使用掃具所遇到的問題，同時蒐集大量的校園環境圖像， 進行環境色彩分析。接著邀請老師與業界設計師參與設計思考工作坊 ，一同為校園掃具問題導出解決方案。最終編輯完成《校園掃具美感 改造計畫－色彩規範與收納指南》，今日發表會上也進行網站發布。

其中針對校園美感掃具的改造，分別從學校室內、 戶外及廁所空間進行色彩比重調查，並思考實用、 耐髒及易收納功能，設計出無彩色系及大地色系之美感掃具， 賦予掃具全新樣貌。此外，也提出掃具收納建議供各校參考， 並設計「垃圾管理與回收標誌」提供下載。未來將延伸相關教案， 將環境美學、美感課程及生活教育相結合。

民安國小洪子岑同學表示， 這次參與美感掃具改造訪談及實品拍攝，感到很興奮。新式掃具美觀 好用，尤其顏色跟校園特別搭配，有煥然一新的感覺。 希望美感掃具可以推廣到更多學校，讓各校學生都能使用。

教育局表示，新北市自2021年起推動新美學跨域計畫，以課程、 體驗、場館及情境四面向深化美感教育，在情境方面， 建置美感基地並營造校園美感環境，培養孩子的美感力。 本次感謝RC教育文化藝術基金會挹注掃具改造計畫初期資源， 首批1, 000套美感掃具成品分發民安國小等10所示範學校試用， 將邀集更多廠商加入製作行列，逐步推廣全市各校。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供