全國首創！新北市校園美感掃具亮相 從日常打掃開啟校園新美學

當校園開始變美，孩子用的打掃用具樣式卻停留在50年前？新北市今(10)日舉辦「校園掃具美感改造計畫發表會」，由教育局美感設計諮詢小組發表「校園掃具美感色彩規範及收納指南」，並為新北市長侯友宜及學生導覽改造歷程，現場並展示新式校園美感掃具。從日常打掃出發，開啟校園新美學！
侯友宜表示，新北市推動2030新美學願景，鼓勵全民運用美學設計解決生活問題。在教育上，新北市逐年翻新校舍、推動美感教育，但「美感素養要從生活細節開始培養」，所以今(2022)年首創以「校園掃具」為生活美學發想，從色彩設計到收納管理進行改造，提升孩子的學習環境及美感素養。未來將逐步推廣到各校，並持續提出校園美感改造計畫，打造校園新美學，讓師生感受美感設計為生活帶來的改變。
掃具是學生每日頻繁使用清潔工具，與校園環境緊密相關，其外觀與功能亦需與時俱進，才能營造協調共融的校園空間。新北市教育局委託美感諮詢設計小組，將設計思考導入校園，實地訪查新北市11所國小、國中、高中職，透過田野調查、色彩分析、設計工作坊及廠商座談會等階段，全面了解校園掃具現況，並提出解決方案。
在田野調查階段，訪問各校師生，了解使用掃具所遇到的問題，同時蒐集大量的校園環境圖像，進行環境色彩分析。接著邀請老師與業界設計師參與設計思考工作坊，一同為校園掃具問題導出解決方案。最終編輯完成《校園掃具美感改造計畫－色彩規範與收納指南》，今日發表會上也進行網站發布。
其中針對校園美感掃具的改造，分別從學校室內、戶外及廁所空間進行色彩比重調查，並思考實用、耐髒及易收納功能，設計出無彩色系及大地色系之美感掃具，賦予掃具全新樣貌。此外，也提出掃具收納建議供各校參考，並設計「垃圾管理與回收標誌」提供下載。未來將延伸相關教案，將環境美學、美感課程及生活教育相結合。
民安國小洪子岑同學表示，這次參與美感掃具改造訪談及實品拍攝，感到很興奮。新式掃具美觀好用，尤其顏色跟校園特別搭配，有煥然一新的感覺。希望美感掃具可以推廣到更多學校，讓各校學生都能使用。
教育局表示，新北市自2021年起推動新美學跨域計畫，以課程、體驗、場館及情境四面向深化美感教育，在情境方面，建置美感基地並營造校園美感環境，培養孩子的美感力。本次感謝RC教育文化藝術基金會挹注掃具改造計畫初期資源，首批1,000套美感掃具成品分發民安國小等10所示範學校試用，將邀集更多廠商加入製作行列，逐步推廣全市各校。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供