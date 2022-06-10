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富基漁港鮮蟹好禮立即抽　北海優惠滿滿送

By 台灣英文新聞
2022/06/10 17:11
照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

樂遊北海岸富基漁港，尚青海味快來嘗鮮，又可立即抽大獎!富基漁港自6/10(五)到6/26(日)止，祭出消費滿額抽活動，來魚市消費滿額就能抽最高1000元抵用券，滿3000可再加碼參加線上抽超優質的海鮮禮盒，優惠好康獎不完，歡迎民眾快來富基漁港大啖海味拿好禮!

位在新北市石門區富貴岬的富基漁港，為一鄰近大臺北的觀光漁港，捕撈漁獲供應地方所需，因擁有良好灣澳地形，是萬里蟹重要產地之一外，也販售各式新鮮生猛海產，更擁有著名的墨西哥帽裝置藝術與欣賞落日的多功能突堤碼頭，是提供遊客拍照打卡及品嚐現流海產的最好去處。「富基魚貨直銷中心」規劃各式魚產陳列展售，因為臨近港口，遊客直接選購物美價廉的海鮮，也能直接交由店家烹煮料理，魚市內兄弟、味味、姊妹、張專業生魚片等海景餐廳所提供之精緻美食與專業料理服務!使得富基漁港名聞遐邇，已成為行經北海岸石門地區不可錯過的觀光景點。

富基優惠滿滿大方送，活動期間內到富基漁港，乾貨區(海鮮零嘴)消費滿500元或水攤區(活海鮮)消費滿2000元，到服務台立即參加12面幸運骰抽獎，頭獎1000元抵用券、貳獎500元抵用券、三獎300元抵用券，另有螃蟹筆、陶瓷杯墊、萬里蟹磁鐵等豐富獎品。消費滿3000元到服務台登記再加碼將於活動結束後抽出15名幸運兒獲得海鮮禮盒，詳細活動資訊及得獎者會公布在「新北市農業局-稼日蒔光」FB。另外來漁港一遊也別忘了打卡貼文拿好禮，於「新北市農業局-稼日蒔光」FB及「富基漁港魚產品銷售中心」FB活動貼文按讚與追蹤，到餐廳用餐拍攝海鮮美食照，上傳照片到活動貼文下方，即可到服務台兌換精美好禮。

新北市漁業處表示，為落實防疫，民眾進入魚市前，會提供酒精供消毒使用，除了市集熟食用餐區外，民眾須全程帶口罩進入市集或參與抽獎活動，為因應疫情，攤商除於開業前後及營業期間皆不定時消毒用餐區桌椅及整體環境，並主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施，以提供安全衛生用餐環境，讓大家都能安心來到富基魚市採買、品嘗味美的海鮮大餐。

富基漁港鮮蟹好禮立即抽　北海優惠滿滿送

照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

富基漁港鮮蟹好禮立即抽　北海優惠滿滿送

照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

富基漁港鮮蟹好禮立即抽　北海優惠滿滿送

照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

更新時間 : 2022-06-10 20:21 GMT+08:00

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