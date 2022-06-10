高雄亞灣區中華電信5G AIoT智慧醫療暨國發會5G

中華電信今(10)日宣布，由中華電信集團子公司- 中華系統整合公司領頭籌組專業研發團隊，在國家發展委員會、 國軍退除役官兵輔導委員會及高雄榮民總醫院全力支持下，「 5G高雄榮家智慧長照服務」正式上線啟動，該計畫結合5G AIoT感測設備及智慧眼鏡AR擴增實境等先進技術， 搭配國產5G O-RAN打造的5G專網， 於高雄岡山榮譽國民之家實際上線並正式提供智慧長照服務。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信身為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟的創始成員之一， 除積極投入高雄亞灣區資通訊與5G網路建設外， 也致力於將各種5G技術與實際應用結合，將5G AIoT的優勢推廣到各種垂直場域。 台灣目前正逐步走向超高齡社會， 對於銀髮樂齡與智慧長照的需求也日益增加，如何結合台灣強大的I CT資通訊產業、專業的醫療技術與優質的醫療資源， 提供高齡長者所需的照護服務，已成為目前非常重要的課題之一。 中華電信集團很榮幸能在退輔會的指導下，與高雄榮民總醫院合作， 並結合國內資通訊與醫療優質廠商， 共同爭取到國發會5G智慧長照計畫， 促成本次智慧長照服務的正式上線啟動。

中華電信與中華系統整合公司， 在去(2021)年10月於高雄成功大樓宣佈5G AIoT智慧醫療正式落地並與各家廠商簽約。 隨即帶領專業團隊整合先進資通訊科技及醫療場域需求， 充分運用5G、AIoT及AR等創新技術， 升級醫事服務的效率與能力，提升病患的福祉。 同時在退輔會的指導下， 共同將5G智慧醫療應用結合數位榮家轉型策略， 提供國內最完整之養護機構全方位數位轉型服務， 協助岡山榮家導入5G AIoT技術，並與高雄榮總進行5G遠距會診， 有效提升榮家診療效率，讓住民能在不出門的情況下， 即可享受到完善的醫療照護。 未來除將擴大規模至全台16所榮家共計約8,000床的範疇， 並規劃與國內各長照機構合作，共同推動智慧長照服務， 實現銀髮樂齡生活。

國軍退除役官兵輔導委員會規劃金字塔三級醫療照護計畫， 利用數位治理及資料治理為工具，以數位及遠距支援服務， 協助核心照護團隊來照顧榮家住民，提供智慧醫養、 安全照護及快樂復原等服務，成就醫養護合一、 榮家即醫院的全新榮家醫養照護體系。在退輔會的指導下， 由中華電信結合國產5G設備商雲達科技，運用最新5G O-RAN技術打造5G長照專網，同時由中華電信子公司- 中華系統整合，結合國內優質醫療科技公司籌組之專業研發團隊， 與高雄榮總合作共同研發「5G AR+AIoT智慧照護系統」，以岡山榮家為實際場域， 提供基於5G專網與智慧長照整合技術下的照護流程SOP引導與遠 距諮詢協助，同時與高雄榮總即時共享長照資料， 以利快速提供醫療指引，真正達成「台灣智能長照 台灣自己打造」的目標。未來除了持續支持台灣醫療產業的發展外， 更計畫透過中華電信集團能量推廣至國際， 將台灣軟硬整合的實力外銷，開拓海外新興市場佈局。

照片由中華電信提供