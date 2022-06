金色拱門走入歷史 俄國新麥當勞標誌成了「薯條配漢堡」？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)全球知名速食業龍頭麥當勞5月宣布撤出俄國,外界相當好奇,接手營運者會如何打造全新的漢堡店形象。名字還不確定,但新標誌已曝光,經典的M字金色拱門(Golden Arches)讓出寶座,漢堡配薯條成了最新logo。

綜合路透、BBC與CNN報導,新標誌以深綠色為底,象徵顧客習慣的產品與服務品質,logo則成了「兩條橘色薯條配上一顆紅色漢堡」。至於新品牌名稱,保密到家,據傳有8項選擇,包括「同一個」(The Same One)、「好玩又好吃」(Fun and Tasty)、「突如其來」(Just Like That)等。

俄烏大戰2月開打,麥當勞3月暫停在俄營運,5月則以戰禍引發「人道危機」、「難以預料的營運環境」為由,宣布全面撤出,是出走的眾多知名企業之一。

擁有麥當勞經營權的俄國商人Alexander Govor,原本在西伯利亞經營25家分店,他將接管麥當勞留下的速食王國,計劃兩個月內全面重啟營運,擬從現在的850家分店擴大至1,000個銷售點。12日就會先讓莫斯科等地的15個據點打頭陣,以新氣象重新開幕。

根據俄國反壟斷規定,麥當勞保有15年內將俄國分店買回來的權利。

麥當勞1990年1月在莫斯科開了俄羅斯第一家店,是冷戰結束後,蘇聯向全球開放經濟的一大步,深具歷史意義,也是西方資本主義在俄羅斯落腳的一大象徵。屹立30年,如今麥當勞撤下招牌,也昭示美俄關係從融冰又走向了急凍。

1990年1月,莫斯科開了俄羅斯第一家麥當勞(圖/美聯社)



2022年6月,俄國金吉謝普鎮移除麥當勞金色拱門標誌(圖/路透)