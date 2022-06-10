金色拱門走入歷史 俄國新麥當勞標誌成了「薯條配漢堡」？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球知名速食業龍頭麥當勞5月宣布撤出俄國，外界相當好奇，接手營運者會如何打造全新的漢堡店形象。名字還不確定，但新標誌已曝光，經典的M字金色拱門（Golden Arches）讓出寶座，漢堡配薯條成了最新logo。

綜合路透、BBC與CNN報導，新標誌以深綠色為底，象徵顧客習慣的產品與服務品質，logo則成了「兩條橘色薯條配上一顆紅色漢堡」。至於新品牌名稱，保密到家，據傳有8項選擇，包括「同一個」（The Same One）、「好玩又好吃」（Fun and Tasty）、「突如其來」（Just Like That）等。

俄烏大戰2月開打，麥當勞3月暫停在俄營運，5月則以戰禍引發「人道危機」、「難以預料的營運環境」為由，宣布全面撤出，是出走的眾多知名企業之一。

擁有麥當勞經營權的俄國商人Alexander Govor，原本在西伯利亞經營25家分店，他將接管麥當勞留下的速食王國，計劃兩個月內全面重啟營運，擬從現在的850家分店擴大至1,000個銷售點。12日就會先讓莫斯科等地的15個據點打頭陣，以新氣象重新開幕。

根據俄國反壟斷規定，麥當勞保有15年內將俄國分店買回來的權利。

麥當勞1990年1月在莫斯科開了俄羅斯第一家店，是冷戰結束後，蘇聯向全球開放經濟的一大步，深具歷史意義，也是西方資本主義在俄羅斯落腳的一大象徵。屹立30年，如今麥當勞撤下招牌，也昭示美俄關係從融冰又走向了急凍。

延伸閱讀：

熬過冷戰熬不過俄烏大戰？美國駐俄大使喊話普丁：美俄不能斷交



1990年1月，莫斯科開了俄羅斯第一家麥當勞（圖／美聯社）



2022年6月，俄國金吉謝普鎮移除麥當勞金色拱門標誌（圖／路透）