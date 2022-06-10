台灣校園美感大改造！25所學校煥然一新　亮點設計搶先看

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)教育部委託財團法人台灣設計研究院執行的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」自2019年啟動，2021年「學美．美學3.0」共遴選出25所學校及21組設計團隊，進入教育現場共同執行改造任務，其中，21所學校與17組設計團隊已於今年6月9日發表成果。

「學美．美學」主要為協助全國公私立高中職、國中、國小等，徵選專業設計團隊共同完成校園美學改造，並透過設計思考開創新的教育思維與解決方法。每年學校的遴選皆透過公開徵件，由學校自行提出校園改造需求之申請。「學美．美學3.0」共有159所學校提出申請，經過評審團隊兩階段評選及實地考察後，選出北、中、南、東部及離島金門等地區共25所學校成為改造的合作對象。

在設計團隊的徵選上，共44組設計團隊提出的87案進行評選，最後由21組團隊脫穎而出，加入「學美．美學3.0」的改造行列。總計自108年啟動迄今，已樹立55所校園美感改造示範學校。現在一起來看亮點設計吧！

台中市忠孝國小



(圖/台灣設計研究院)

今年改造亮點－台中市忠孝國小，原本的食農教室空間不大，師生上課時甚至需將課桌椅搬到走廊，牆邊的矮櫃也無法有效收納廚具及食材。改造團隊「究境建築」透過服務設計的流程，引進情境式的設計想像，重新規劃整體空間，透過裸露局部廚房設備，營造食農教育的場所氛圍，並以大型落地窗格引進戶外光線與美景；旋轉式窗戶，讓教室內外得以互動，無形中增加了教室的腹地。後走廊則打造了方便置物的清洗台，並將掃具及廚餘垃圾桶整合收納於木櫃中。更特別的是，改造團隊為本案打造有機型態的單元式桌椅，不僅在小組或團體教學上皆能彈性使用，也具有多元排列的特性。

屏東縣泰武國小



(圖/台灣設計研究院)

屏東縣泰武國小「lalangan - 雕刻映畫屋」則是充滿原住民色彩的木工教室，「lalangan」是排灣族部落裡為頭目成立的「工作室」。原本的木工教室缺乏收納與展示機能，作品、材料堆放在桌面及地板上，造成視覺及環境的雜亂。改造團隊「彡苗空間實驗」讓焦點回到孩子的創作及活動上，上抬的收納機能為教室創造了最大的使用空間，作品在上方既是收納也是展示，成為另類的空間語彙。此外，量身訂製的木桌及工具推車，讓孩子可以收納工具及未完成的作品；更換後的折窗打開了新的視覺軸線，與對側的石屋相望；重新配置的空間照明及循環電扇，改善空氣對流及視覺整體性。

苗栗縣南河國小



(圖/台灣設計研究院)

「學美．美學3.0」更首度改造學習生態觀察與生命教育的雞舍園地、肩負校園生活重點照護機能的健康中心，以及在108課綱下強調學生自發思考的自主學習空間等，各類身、心綜合學習現場，將原本以校園空間改造為主的計畫範疇，擴及到生活養成環境的各個層面。苗栗縣南河國小在「絮絮空間感知」進場下，創造了一個能讓老師、學生、社區居民與雞群共好、共學的食農與生態教學場域。流暢曲線的白色金屬圍籬，輕輕地在台灣櫟樹下創造了一個歐姆形狀、內凹的食農生態場域，串聯起雞舍、大樹、食農花園、堆肥空間；每隻雞擁有自己的專屬名牌、蛋架，師生們也可以近距離觀察雞的行為與生活；同時也讓鄰近的堆肥區工具各歸各位。

台東縣台東女中



(圖/台灣設計研究院)

台東縣臺東女中「蘇格拉底探索教室」是一間自主學習教室，原本的空間是倉庫及露台。經過「全鑄所」巧妙的改造，大膽使用玻璃磚製作可導入光線的牆面，打開原有封閉、陰濕的空間，創造明亮度與通透感，並種植草海桐、設置石椅討論區，增添校園生機；同時也依據學習型態及展示需求，重新配置空間功能，挑選不規則的沙發座椅，讓學生可以找到自己喜歡的角落，或坐或臥，就像進到個人工作室，專注學習自己的興趣愛好；此外，教室所在大樓即為學校門面，更是重新整理上漆、調整左右兩側成為對稱窗格，讓臺東女中有了嶄新清爽的迎賓門面。

「學美．美學4.0」自即日起至6月24日止進行徵選。

改造學校×設計團隊

台北市仁愛國小×米索空間設計

台北市士東國小×非常態空間

台北市古亭國中×風泉設計

台北市萬芳高中×3+2 Design Studio

新北市板橋高中×3+2 Design Studio

新竹市竹光國中×共序工事

新竹市培英國中×JHStudio+工式建築

新竹市成德高中×創客吧+FabCraft

新竹縣竹東國中×JHStudio+工式建築

苗栗縣南河國小×絮絮空間感知

台中市忠孝國小×究境建築

台中市桐林國小×青宇室內裝修+易新設計

台中市后綜高中×創客吧+FabCraft

雲林縣樟湖生態國中小×日衍規劃設計

台南市南大附聰×木介空間設計

高雄市仁武高中×暁房子創意設計

屏東縣泰武國小×彡苗空間實驗

臺東縣大武國小×有禮設計

台東縣富山實小×春福舍計+久奇設計

台東縣臺東女中×全鑄所

金門縣金湖國小×創客吧+FabCraft