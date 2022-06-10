傳承台灣百年古禮文化！彰化埔鹽永樂社區成功轉型　迎親廊道獲建築園冶獎

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）傳統婚禮時必備的禮品、器具、禮俗文化與喜慶元素，在現代化社會早已不多見，水土保持局今(10)日表示，彰化縣埔鹽鄉永樂社區發展協會發想，透過裝置藝術與空間營造，打造深富在地特色的「古禮文化村」，讓即將失傳的無形資產得以傳承；成果獲得建築園冶獎公共建築景觀類肯定。

「古禮迎親是永樂社區致力保存的民俗文化!」彰化縣埔鹽鄉永樂社區發展協會楊金鸞理事長說道。在社區志工與長輩的投入下，各項文化活動逐漸活絡，年度盛事「囍遊永樂」更因重現早年新郎至新娘家娶親的場景，是遊客到訪永樂不容錯過的文化體驗。然而位於體驗場域周邊的空間，環境雜亂被棄置廢棄物，且雜草叢生凌亂不堪，影響外客對社區的觀感及永樂國小學童安全。

在農村再生的協助下，不但串聯農學步道及社區主要道路，並將該窳陋空間設計營造、融入在地文化元素設置迎親廣場，成功轉型為古禮文化介紹場域，不僅安全舒適，也成為社區文化的新亮點。

水保局南投分局長陳榮俊表示，古禮迎親廊道以迎接新嫁娘後的生活空間為展演主軸，打造開放式的文化體驗場域。走進迎親休憩廣場，首先映入眼簾的是古樸陶磚排列而成的囍慶文字圖騰，入口處的正紅色八人大轎最為吸睛，迎親房廣場則融入出嫁前的「姊妹桌」意象，擺放於石桌上的十二道豐盛佳餚，流露新娘出嫁前一晚從期待、感動到堅定的心境轉變。

陳榮俊還說，再往裡頭走，可看見矮磚牆堆疊而成的豬圈意象及可供種植莊稼的田地，象徵新娘辛勤忙於家事的婚後生活。漫步於迎親廊道，彷彿走進時光廊道，每一面牆、每一處轉角，都蘊含著滿滿的故事，不但能讓鄰近的永樂國小師生從寓教於樂的體驗活動中認識台灣古禮迎親文化，更是在地交流與文化傳承的多功能場域。

水保局李鎮洋局長表示，台灣農村擁有豐富而珍貴的文化資產，農村再生除了持續透過系統性方式蒐集、紀錄與保存外，也要善用農村特有的景觀與建築紋理、文化元素及閒置空間等營造更生動的文化意象與特色，盼讓農村的文化記憶與技藝都能成為活教材，延續傳承給下一世代。

欲前往體驗古禮迎親文化囍遊永樂的遊客，請洽詢彰化縣埔鹽鄉永樂社區發展協會（04-8651608）。

迎親房廣場則融入出嫁前的「姊妹桌」意象，擺放於石桌上的十二道豐盛佳餚，流露新娘出嫁前一晚從期待、感動到堅定的心境轉變。(照片來源：水土保持局提供)

水保局南投分局長陳榮俊表示，古禮迎親廊道以迎接新嫁娘後的生活空間為展演主軸，打造開放式的文化體驗場域。(照片水土保持局提供)