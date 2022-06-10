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快訊！台灣6/10新增本土確診68311例、213例死亡

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/10 14:11
圖擷取自直播記者會

圖擷取自直播記者會

(台灣英文新聞/)中央流行疫情指揮中心今（10）日公布，台灣新增6萬8311例本土個案，確診個案新增213例死亡。

台灣今日共新增6萬8347例個案，包含36例境外移入，新增213例死亡。本土病例為台中市最多1萬0032例，接著依序為高雄市9864例、新北市8858例、台南市6291例、桃園市6081例、彰化縣5088例、台北市4891例。

指揮中心表示，今日新增之68,311例本土病例，為31,939例男性、36,332例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，今日新增213例本土病例死亡個案，為120例男性、93例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、135例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為19例男性、17例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國(3例)、斯洛伐克(2例)、阿拉伯聯合大公國及泰國(各1例)移入，另29例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,074,379例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,309,106例排除)，其中2,762,080例確診，分別為13,357例境外移入、2,748,669例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,797例COVID-19死亡病例，其中3,782例本土，個案居住縣市分布為新北市1,286例、台北市718例、桃園市259例、台中市250例、高雄市231例、台南市164例、彰化縣138例、基隆市131例、屏東縣106例、宜蘭縣85例、花蓮縣68例、雲林縣61例、南投縣57例、台東縣51例、新竹縣41例、嘉義縣及苗栗縣各37例、嘉義市35例、新竹市16例、金門縣7例、澎湖縣4例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
確診
新冠肺炎

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