核談判無共識　伊朗威脅將移除「國際原子能總署」27具監控器

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 對美國來說，「流氓國家」之一的伊朗發展核武器，對其全球戰略部署有著相當負面的影響，多年來一直試著說服伊朗政府停止發展核武。然而，國際原子能總署（IAEA）卻指出，伊朗最近移除了多個監視其核計畫的監視器和感應器，這可能代表著伊朗將重啟核能發展計畫。

圖/路透

2015年在美國前總統歐巴馬的努力下，伊朗曾同意與多個國際強權簽署《聯合全面行動計畫》（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），同意限縮鈾礦濃縮作業、接受IAEA的監督，並在全國多處核設施設置監控器供調查員檢驗，以此換取西方各國解除經濟制裁，至此伊朗核問題算是有個結果。

然而，隨著川普當選，美國在2018年宣布該計畫「無用」並單方面退出，伊朗隨即加緊核能發展計畫展開報復。儘管拜登上台後多次呼籲重啟談判，各國於維也納召開的會議仍在毫無實質進展的情況下，從四月延宕至今。

IAEA指出，伊朗已開始拆除27處IAEA的監控設備，其中包括全國最大濃縮鈾設施納坦茲（Natanz）等發展核計畫的核心廠區，雖然還有約40多個監控設備仍在運作當中，這仍將JCPOA協議推向進一步破裂的邊緣。

JCPOA規定伊朗只能用IR-1離心機，在地下燃料濃縮廠進行商用級別的濃縮鈾作業，然而自2020年11月開始，伊朗就啟用IR-2m離心機，並將天然UF6注入第3個串列（cascade），第4個串列已經裝設完畢，後續第5串列正在安裝中，並計畫安裝第6串列。

而截至昨（9）日為止，伊朗已經開始IR-6離心機中的兩個串列，這一款離心機比起IR-1的轉速快了10倍，將可大幅加速伊朗的濃縮鈾作業，《核武禁擴條約》（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 亦簡稱Non-Proliferation Treaty, NPT）專家更警告，伊朗提煉鈾純度已達60%，這離核武規格的90%僅差一步之遙。

現階段，由於伊朗拒絕解釋為什麼會在未允許的地區發現鈾礦蹤跡，IAEA理事會以30票對5票的壓倒性優勢，通過由美國、法國、德國等國所提出的對伊朗譴責案，反對的俄國與中國則譴責西方國家讓局勢升溫，伊朗也抨擊該議案「缺乏建設性」。

另一方面，以色列更警告，如果伊朗有可能發展出核武，以色列可能會進行「先制打擊」，外界認為，這段時間伊朗高層頻遭暗殺，可能與以色列有關。