核談判無共識　伊朗威脅將移除「國際原子能總署」27具監控器

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 對美國來說,「流氓國家」之一的伊朗發展核武器,對其全球戰略部署有著相當負面的影響,多年來一直試著說服伊朗政府停止發展核武。然而,國際原子能總署(IAEA)卻指出,伊朗最近移除了多個監視其核計畫的監視器和感應器,這可能代表著伊朗將重啟核能發展計畫。

圖/路透

2015年在美國前總統歐巴馬的努力下,伊朗曾同意與多個國際強權簽署《聯合全面行動計畫》(Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA),同意限縮鈾礦濃縮作業、接受IAEA的監督,並在全國多處核設施設置監控器供調查員檢驗,以此換取西方各國解除經濟制裁,至此伊朗核問題算是有個結果。

然而,隨著川普當選,美國在2018年宣布該計畫「無用」並單方面退出,伊朗隨即加緊核能發展計畫展開報復。儘管拜登上台後多次呼籲重啟談判,各國於維也納召開的會議仍在毫無實質進展的情況下,從四月延宕至今。

IAEA指出,伊朗已開始拆除27處IAEA的監控設備,其中包括全國最大濃縮鈾設施納坦茲(Natanz)等發展核計畫的核心廠區,雖然還有約40多個監控設備仍在運作當中,這仍將JCPOA協議推向進一步破裂的邊緣。

JCPOA規定伊朗只能用IR-1離心機,在地下燃料濃縮廠進行商用級別的濃縮鈾作業,然而自2020年11月開始,伊朗就啟用IR-2m離心機,並將天然UF6注入第3個串列(cascade),第4個串列已經裝設完畢,後續第5串列正在安裝中,並計畫安裝第6串列。

而截至昨(9)日為止,伊朗已經開始IR-6離心機中的兩個串列,這一款離心機比起IR-1的轉速快了10倍,將可大幅加速伊朗的濃縮鈾作業,《核武禁擴條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 亦簡稱Non-Proliferation Treaty, NPT)專家更警告,伊朗提煉鈾純度已達60%,這離核武規格的90%僅差一步之遙。

現階段,由於伊朗拒絕解釋為什麼會在未允許的地區發現鈾礦蹤跡,IAEA理事會以30票對5票的壓倒性優勢,通過由美國、法國、德國等國所提出的對伊朗譴責案,反對的俄國與中國則譴責西方國家讓局勢升溫,伊朗也抨擊該議案「缺乏建設性」。

另一方面,以色列更警告,如果伊朗有可能發展出核武,以色列可能會進行「先制打擊」,外界認為,這段時間伊朗高層頻遭暗殺,可能與以色列有關。