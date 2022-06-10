台灣畜產所運用細胞培養製程技術　開發具水禽小病毒疫苗潛力細胞株

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）水禽小病毒在台灣是鵝及鴨重要感染疾病病原之一，行政院農業委員會畜產試驗所成功開發一株具有提供作為水禽小病毒(Waterfowl parvovirus)疫苗生產潛力的細胞株，畜試所所長黃振芳10日表示，該細胞株是源自MD番鴨胚胎纖維母細胞並歷時2年所建立，持續培養已超過100代。

黃振芳說明，畜試所以水禽小病毒進行感染測試，證實水禽小病毒可成功感染且可回收病毒顆粒，顯示該細胞株具有開發成為生產水禽小病毒細胞株之潛力。另外，考量業界以細胞進行疫苗生產時所使用的胎牛血清濃度為2%，故為求細胞株能落實產業應用，該細胞株亦成功馴化為低血清（2%胎牛血清）需求的細胞株。

黃振芳進一步說，水禽小病毒在台灣是鵝及鴨重要感染疾病病原之一，會藉由母禽在耐過之後介蛋垂直感染，三週齡以下幼禽死亡率可達100%，造成水禽產業極大損失，不過施打疫苗可有效防治，國內水禽小病毒疫苗以往是利用最少疾病(minimal disease, MD)番鴨胚蛋進行生產。

MD番鴨飼養於密閉式水簾鴨舍，因其產蛋具有季節性，於非產蛋季節必須利用人工光照來調節以持續供應疫苗生產所需之胚蛋。然而，將番鴨飼養於不鏽鋼網狀高床上致使鴨隻出現趾瘤症的情形嚴重，如此造成的動物福祉問題仍需進一步克服。同時，以胚蛋來生產疫苗仍有潛在風險，如一旦爆發禽流感，合格等級蛋源的取得極可能出現不足，以致影響到疫苗生產作業。

細胞培養製程技術是目前世界上公認的疫苗發展最新趨勢，國外疫苗廠紛紛尋找胚胎蛋替代基質來進行疫苗生產，近年來國際上已有成功開發利用鴨的幹細胞（EB66細胞株）作為疫苗與蛋白質生產平台。畜試所運用細胞培養製程技術成功建立之細胞株，有增殖水禽小病毒顆粒及低血清需求的特性，是一株具有發展成為水禽小病毒疫苗生產潛力的細胞株。

△以源自MD番鴨胚胎纖維母細胞建立具有作為水禽小病毒疫苗生產潛力的細胞株。

圖一、細胞於水禽小病毒感染前(100X)。圖二、細胞於水禽小病毒感染2天後可觀察到細胞CPE現象(100X)。圖三、細胞以2% FCS培養可正常生長(100X)。(圖片由畜產所提供)