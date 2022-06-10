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俄國扼住黑海港口 烏克蘭總統：數百萬人恐餓死

南方黑海遭封鎖，烏克蘭只能透過陸路往西出口

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/10 11:45
埃及巴拉迪扁麵包（圖／美聯社）

埃及巴拉迪扁麵包（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國與烏克蘭身為全球糧倉，戰事爆發已危及糧食供應，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告，俄國若不撤除對黑海港口的大封鎖，數百萬人恐將餓死。

路透報導，俄國已控制了烏克蘭沿岸多數港口，阻礙農產品出口，推升全球糧價。澤倫斯基表示，目前該國已無法運出小麥、玉米、植物油等產品，而這些產品扮演了穩定市場的角色。

烏國政府9日釋出了澤倫斯基向紐約2022年時代百大晚宴（TIME100 Gala 2022）發表的影音談話，他在影片中警告，若俄方海上封鎖持續，數百萬人可能餓死。

烏克蘭與西方指控莫斯科將糧食供應作為武器，俄方反駁應怪罪烏方布下的水雷與國際制裁。以往烏克蘭多藉由海港出口，但2月開戰後，不得不改道陸路，透過多瑙河小港將貨物往西邊輸出。

獲選為2022年時代雜誌百大人物的澤倫斯基，感謝美國總統拜登（Joe Biden）在俄國威脅升高之際，將自由世界團結起來。他也籲請盟友持續提供軍備，並將俄國仇恨與COVID-19病毒相比擬。「俄國帶來COVID-22，仇恨也是一種病毒，比COVID-19還致命。武器與制裁可作為疫苗抵禦COVID-22。」澤倫斯基說道。

延伸閱讀：
海南雞吃不到怎麼辦！馬來西亞禁出口 新加坡鬧「雞」荒
烏克蘭
出口
糧倉
俄國
俄烏
黑海
港口
水雷
制裁
餓死

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更新時間 : 2022-06-10 14:34 GMT+08:00

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