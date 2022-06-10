Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

可口可樂落實全球零廢棄　首創無標籤瓶裝水產品即將在台灣上市

可口可樂：品牌識別以浮凸方式呈顯於瓶身，運用創新科技，將產品資訊刻印在全透明瓶身上

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/10 11:05
圖片由可口可樂公司提供

圖片由可口可樂公司提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著消費者對環境意識的提升，加上國際掀起的減碳風潮，選擇對環境保護相對友善的產品，成為全球消費者持續重視的議題之一。可口可樂表示，6月下旬將推出全新無標籤單瓶販售鹼性離子水，獨特創新包裝將產品資訊刻印在瓶身上，讓回收更便利。

可口可樂表示，無標籤風潮持續於世界延燒，台灣是全球首創推出無標籤瓶裝水產品的市場之一。有別於市面上成箱銷售的無標籤產品，此產品不僅透過包裝技術的創新，將品牌識別以浮凸方式呈顯於瓶身，更運用創新科技，將產品資訊刻印在全透明瓶身上，讓消費者能輕鬆在零售通路中購買，而全透明瓶身結合無標籤的設計亦接軌國際永續浪潮與綠色消費理念。

全台首創無標籤鹼性離子水，消費者可在產品上市前搶先體驗，6月24日前加入「bonaqua怡漾」臉書（Facebook）粉絲團或追蹤instagram官方帳號，即可於遠見天下文化93巷人文空間兌換2瓶無標籤鹼性離子水（888mL/瓶）；6月15日起，該公司舉辦猜猜品牌大使活動。

可口可樂公司2018年宣布「World Without Waste」（全球零廢棄）願景，落實包裝創新，研發出對環境保護更友善的產品包裝，是邁向此願景的關鍵做法之一。
可口可樂
全球零廢棄
無標籤
鹼性離子水
綠色消費

相關新聞

撐不住了 可口可樂、黑松全面漲價
撐不住了 可口可樂、黑松全面漲價
2022/04/11 20:01
加入抵制！麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂暫停在俄營運
加入抵制！麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂暫停在俄營運
2022/03/09 10:29
「星光」是什麼味道？可口可樂推新口味 微紅神秘色調引網熱議
「星光」是什麼味道？可口可樂推新口味 微紅神秘色調引網熱議
2022/02/18 16:41
超美！臺虎精釀最新「愛無標籤」酒標設計　挺LGBTQIA+作自己折射出燦爛光譜
超美！臺虎精釀最新「愛無標籤」酒標設計　挺LGBTQIA+作自己折射出燦爛光譜
2021/11/11 12:06
堅決不棄塑 可口可樂：消費者就愛寶特瓶
堅決不棄塑 可口可樂：消費者就愛寶特瓶
2020/01/22 17:36

更新時間 : 2022-06-10 14:34 GMT+08:00

最受歡迎

台北第15期疫苗6/7開放預約　提供兒童BNT、莫德納　青少年第1、2劑　還有成人高端
台北第15期疫苗6/7開放預約　提供兒童BNT、莫德納　青少年第1、2劑　還有成人高端
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」
台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
台灣6/9新增72967確診•含72921本土及46例境外移入　陳時中：疫情呈下降趨勢
台灣6/9新增72967確診•含72921本土及46例境外移入　陳時中：疫情呈下降趨勢
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣「跟蹤騷擾防制法」6月正式上路　性別暴力、怪叔叔、恐怖情人退散！
台灣「跟蹤騷擾防制法」6月正式上路　性別暴力、怪叔叔、恐怖情人退散！
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
什麼是「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」？該如何預防？馬偕名醫黃瑽寧一次解析
什麼是「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」？該如何預防？馬偕名醫黃瑽寧一次解析