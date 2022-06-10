可口可樂落實全球零廢棄　首創無標籤瓶裝水產品即將在台灣上市

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著消費者對環境意識的提升，加上國際掀起的減碳風潮，選擇對環境保護相對友善的產品，成為全球消費者持續重視的議題之一。可口可樂表示，6月下旬將推出全新無標籤單瓶販售鹼性離子水，獨特創新包裝將產品資訊刻印在瓶身上，讓回收更便利。

可口可樂表示，無標籤風潮持續於世界延燒，台灣是全球首創推出無標籤瓶裝水產品的市場之一。有別於市面上成箱銷售的無標籤產品，此產品不僅透過包裝技術的創新，將品牌識別以浮凸方式呈顯於瓶身，更運用創新科技，將產品資訊刻印在全透明瓶身上，讓消費者能輕鬆在零售通路中購買，而全透明瓶身結合無標籤的設計亦接軌國際永續浪潮與綠色消費理念。

全台首創無標籤鹼性離子水，消費者可在產品上市前搶先體驗，6月24日前加入「bonaqua怡漾」臉書（Facebook）粉絲團或追蹤instagram官方帳號，即可於遠見天下文化93巷人文空間兌換2瓶無標籤鹼性離子水（888mL/瓶）；6月15日起，該公司舉辦猜猜品牌大使活動。

可口可樂公司2018年宣布「World Without Waste」（全球零廢棄）願景，落實包裝創新，研發出對環境保護更友善的產品包裝，是邁向此願景的關鍵做法之一。